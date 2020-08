Erneut gibt es einen Wechsel bei der Tourist-Information in Löffingen. Am 4. September wird Jana Wehrle das Baarstädtchen verlassen um in Innsbruck ihren Master im Tourismus abzulegen.

2017 übernahm die Bubenbacherin die Leitung der Tourist-Information in Löffingen sowie in Friedenweiler und Eisenbach. Nach dem Abitur am Kreisgymnasium hatte sie zuvor an der dualen Hochschule Baden-Württemberg in Lörrach BWL-Tourismus studiert.

„In Löffingen zieht man am gleichen Strang“

Wenn die sympathische junge Tourist-Fachfrau nun das Baarstädtchen verlässt, geht sie mit gemischten Gefühlen, denn hier hat sie Einiges bewegen können. „Als positiv habe ich das gute Miteinander in der Gemeinde empfunden“, erklärt Jana Wehrle. „Hierzu zählt die enge Zusammenarbeit mit den Kollegen vom Stadtmarketing, der gesamten Belegschaft der Stadt wie auch den Vermietern und Leistungsträgern. Man zieht am gleichen Strang, verfolgt die gleichen Ziele und ist ein Teil der Gemeinschaft. Es sind viele tolle Projekte und Veranstaltungen entstanden – hierfür bin ich sehr dankbar.“

Die Höhepunkte waren sicherlich das Jubiläumsjahr 2019, der Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht, den sie organsierte, aber auch die vielen Veranstaltungen in Löffingen wie beispielsweise die jährliche Fackelwanderung zum Haslachhof oder die Rätselwanderung zum Osterfeuer.

„In meiner Zeit habe ich gemerkt, dass es Möglichkeiten gibt, effizienter zusammenzuarbeiten. In diesem Sinne habe ich beispielsweise unsere Gastgeberlounge initiiert. Das ist ein Teil unserer Internetseite, auf der sich alle Gastgeber im Hochschwarzwald über die Zusammenarbeit mit uns oder über Neuigkeiten informieren können.“

Neuheiten im Kinderprogramm

Auch habe sie das Kinderprogramm in Löffingen zusammengelegt, sodass Grundschulbetreuung, Jugendraum und HTG kooperieren.

Wenn Jana Wehrle nun Löffingen verlässt, ist ihr großes Ziel, über den Tellerrand hinauszuschauen, sich neuen Herausforderungen zu stellen und auch das Destinationsmarketing von einer anderen Seite zu betrachten. Als Nachfolgerin kommt Karla Sneberger aus Neustadt nach Löffingen.