von Thomas Schröter

Auf keine ungeteilte Zustimmung stößt beim Gemeinderat das Vorhaben, im geplanten Neubaugebiet „Wassersack II“ im Löffinger Ortsteil Dittishausen den Bau von bis zu 21 sogenannter „Tiny Houses“ zu ermöglichen. „Wir werden uns dem einstimmig gefällten Votum des Ortschaftsrates Dittishausen zwar nicht frontal entgegenstellen, aber die FDP/FW-Fraktion wird sich geschlossen der Stimme enthalten, sofern unsere Änderungsvorschläge keine Berücksichtigung finden“, kündigte Fraktionssprecher Rudolf Gwinner an, als das Stadtparlament sich bei seiner jüngsten Sitzung dem Bebauungsplan „Wassersack II“ widmete.

Man stehe der Idee, Tiny Houses in dem neuen Baugebiet zu ermöglichen, grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber, aber die jetzt favorisierte Anzahl sei schlicht zu viel des Guten. Zehn oder elf dieser kleinen Häuser seien gerade noch akzeptabel, alles andere drohe das Sozialgefüge in Dittishausen und speziell in dem neuen Wohngebiet durcheinander zu bringen. Zudem solle der Bebauungsplan eine Mindestgröße von 50 Quadratmetern für die kleinen Häuser vorsehen, gab Gwinner die Stimmungslage seiner Fraktion wieder. SPD-Stadtrat Siegfried Sauer sah das ganze Konzept äußerst kritisch und mochte sich mit den Tiny Houses überhaupt nicht anfreunden.

Ganz anders, nämlich durchweg positiv, beurteilten die Fraktionssprecher von CDU und SPD, Manfred Furtwängler und Georg Mayer, sowie weitere Stadträte beider Fraktionen, darunter Martin Lauble (CDU) und Jens Fischer, das Projekt „Tiny Houses in Dittishausen“. „Mutig, aber zeitgemäß“, meinte Lauble. „Toll, dass wir in Löffingen alternativen Wohnformen Raum bieten“, freute sich Fischer.

Auf Mehrheitsbeschluss des Gemeinderats geht der Bebauungsplan, in dessen aktuelle Fassung die inhaltlichen Positionen des Ortschaftsrates eingeflossen sind, geht jetzt in die zweite Offenlage. Die FDP/FW-Fraktion enthielt sich, wie angekündigt, der Stimme, ebenso SPD-Stadtrat Siegfried Sauer.