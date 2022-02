Löffingen vor 42 Minuten

Ist das noch der schönste Beruf der Welt? Landwirte im Spagat zwischen Naturschutz und Wirtschaftlichkeit

Ein Auskommen in der Landwirtschaft fällt nicht in den Schoß. Wer sich in diesem Bereich bewegt, arbeitet hart, investiert in eine ungewisse Zukunft und ist mitunter der Buhmann in ökologischen Fragen. Dennoch gehen junge Leute diesen Weg. Warum eigentlich?