Insekten schützen und gleichzeitig das Überleben der Landwirtschaft sichern: Das sei möglich, wenn Naturschutz und Landwirtschaft Hand in Hand gehen. So fordert es der Kreisverband Hochschwarzwald des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands (BLHV).

Hintergrund ist die Gesetzesnovelle des Landes zur Stärkung der Biodiversität, die für Landwirte einschneidende Anpassungen vorsieht.

Der gesetzliche Rahmen Die Stärkung der biologischen Vielfalt ist für die Landwirte ebenso ein Muss wie für die Natur- und Umweltschützer. Nur das Wie wird unterschiedlich ausgelegt. Die Gesetzesnovelle zur Stärkung der Biodiversität vom vergangenen Jahr sieht für die Landwirte eine einschneidende Anpassung vor. So soll nach der Gesetzesvorlage bis zum Jahr 2030 der Einsatz der Pflanzenschutzmittel um bis zu 50 Prozent reduziert werden. Außerdem gilt es, Streuobstwiesen zu erhalten, Schottergärten auf Privatgrundstücken sind verboten und die Lichtverschmutzung soll minimiert werden. (pb)

Hansjörg Laufer, stellvertretender Kreisverbandsvorsitzender, geht sogar noch weiter. Er möchte auch die Kommunalpolitik und jeden Einzelnen mit ins Boot nehmen.

Auch private Gartenbesitzer sind in der Pflicht

Nicht nur das Verhalten der Landwirte beim Düngen und beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sei entscheidend, gefragt sei diesbezüglich jeder einzelne Gartenbesitzer und Häuslebauer.

Nicht zu vergessen sei auch die Deutsche Bundesbahn, die zwar angibt, den Einsatz von Glyphosat ordentlich reduziert zu haben, laut Medienberichten aber nach wie vor der größte Einzelverbraucher sei.

Was Landwirte tun können

Natürlich möchte man als Landwirt so wenig wie möglich Düngen oder Pestizide ausbringen, so Hansjörg Laufer aus Bachheim, der eine Rinder- und Schweinemast mit Ackerbau und Grünlandbewirtschaftung unterhält.

Deshalb setzten die Landwirte auf eine weit gesteckte Fruchtfolge, die auch zur Vielfalt führe und ein reichliches Nahrungsangebot für die Insekten biete. Zudem könne man die Bodenfruchtbarkeit durch entsprechende Humusgewinnung verbessern.

Laufer, der auch als Fachbeirat im Landschaftserhaltungsverband aktiv ist, geht hier mit gutem Beispiel voran: Derzeit entsteht eine neue Kompostanlage, die weniger Kohlenstoffdioxid, dafür mehr Kohlestoff und Humus bringt.

Bedeutung von Ackerland

Allerdings weist der Kreisverband auch darauf hin, dass Ackerbauflächen nicht dem Grünland weichen dürften. Ackerland und Tierhaltung würden sich ergänzen, Tierhalter und Grünlandwirte seien auf Ackerland angewiesen. Zum einen würden dort Grundnahrungsmittel wie Kartoffeln, Getreide und Gemüse angebaut, zum anderen auch Ackerfutter, das gerade in Anbetracht der immer längeren Trockenphasen dringend benötigt werde.

Ohne regionalen Ackerbau müssten die Lebensmittel aus anderen Ländern importiert werden, in denen es eventuell keinen Naturschutz gebe. Hier könne der Verbraucher gegensteuern, so Laufer. Allerdings sei auch die Politik in der Pflicht, entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen.

Auflagen und deren Auswirkungen

Löffingen stelle mit zahlreichen Schutz-Gebieten (60 Prozent der Fläche) eine besondere Herausforderung dar.

Die Vorschriften führten zu einer enormen Inflexibilität, man werde weder dem natürlichen Rhythmus, noch der Veränderung durch den Klimawandel gerecht. So führe die starke Entwicklung von Jakobskreuzkraut und Herbstzeitlose zum Beispiel dazu, dass das Tierfutter ungenießbar werde, besonders in trockenen Jahren.

Zudem gebe es rund 15 Hektar Streuobstwiesen rund um Löffingen, die nun als Biotope gelten. Für die gesonderten Auflagen müssten die Landwirte finanziellen Ausgleich erhalten, so Laufer.