Der Narrenverein Bachheim steht in den Startlöchern. Er lädt zu den 47. Bachheimer Pfingstwandertagen ein – ein Ereignis, bei dem Besucher wandern, die Musik genießen und sich treffen können.

Auch in diesem Jahr hat der Narrenverein laut Clemens Dienstberger, Vorsitzender, wieder alles drangesetzt, die Pfingstwandertage eindrücklich zu gestalten. Schon vor einiger Zeit haben die Narren den Engeweg wieder hergerichtet und jüngst das große Festzelt aufgestellt. Nun bereiten die Bachheimer den Rest für die dreitägige Veranstaltung vor. In 180 Schichten werden sich rund 150 Personen um das Wohl der vielen Wanderer und Gäste kümmern und dies bei einer Einwohnerzahl von unter 380. „Da hilft wirklich jeder Bachheimer und Freunde von Bachheim mit“, so Dienstberger.

Es gibt drei Wanderstrecken: die Schluchtenstrecke führt durch die Wutach-, Gauchach- und Engeschlucht (Drei-Schluchten-Tour) mit einer Länge von rund zehn Kilometer, was rund drei Stunden Wanderzeit bedeutet. Erstmals wird dort Martin Wiehl vom Narrenverein am Kontrollpunkt stehen. Die sieben Kilometer lange Höhenstrecke führt zur Neuenburg und zurück. Darüber hinaus lockt noch die rund drei Kilometer lange Seniorenstrecke, die in einer Stunde zu bewältigen ist. „Wer die Schluchtentour geht, muss gutes Schuhwerk haben, denn es ist noch sehr nass und glitschig“, so der Narrenvater. Gewandert werden kann alleine oder in der Gruppe, wobei die Gruppenpreise günstiger sind. Auf der Gruppentafel ist heuer der Wolf zu sehen. Außerdem gibt es noch die Wanderpins, die eine Margerite tragen. Gewandert werden kann am Pfingstsonntag und am Pfingstmontag ab 8.30 Uhr.

Bekannt sind die Bachheimer Pfingstwandertage auch für die Musikdarbietungen, die fast jedes Genre bedienen. Erstmals wird am Samstag die Partybrass-Band Blas-Ka aus dem Hegau mit ihrer Gute-Laune-Blasmusik für Stimmung sorgen. Am Sonntagabend heizt die Partyband Gentle Session aus Freiburg mit ihrer Live-Performanz zu Hits aus den 60er Jahren bis hin zu den aktuellen Charts ein. Auch Bands wie die Riskanten aus Reiselfingen, das Klingelbeitel Echo, die Unadinger Dorfmusikanten, der Musikverein Gündelwangen und der Musikverein Bachheim werden auf der Bachheimer Bühne anzutreffen sein.

Beim ökumenischen Zeltgottesdienst am Pfingstmontag werden die Kirchenchöre aus Bachheim, Unadingen und Löffingen gemeinsam auftreten. Dirigent Neal Banerjee hat zu diesem Anlass sogar einen rhythmisch modernen Psalm komponiert. Für die Kinder ist ebenfalls gesorgt. Am Samstag, 27. Mai, lädt Joline Kramer ins Kinderparadies ein. Dort gibt es an allen drei Tagen Kettcars und Spiele. Der Musikverein Bachheim ist mit seiner Schießbude vertreten und im Barzelt legt erstmals DJ Munez auf. Eine Ausstellung am Pfingstmontag erinnert an die ersten Pfingstwandertage vor 50 Jahren.