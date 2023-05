In hohem Maße auf die Mithilfe von ehrenamtlichen Helfern angewiesen sind die Tierheime. Darauf weist der Tierschutzverein Löffingen in einer Pressemitteilung hin.

Ohne ehrenamtliche Hilfe wäre die Arbeit beim Tierschutzverein Löffingen nicht zu leisten, so wird betont. Carola Hannes betätigt sich seit 50 Jahren im Tierschutz, davon 30 Jahre als erste Vorsitzende, als Schriftführerin und als Kassiererin des Vereins. Die Suche nach einem neuen Vorsitzenden gestaltete sich schwierig und langwierig, bis 2020 Johannes Linnemann gewonnen wurde, der durch seine Tätigkeit als Projektleiter des Musella-Instituts bereits Erfahrung im Tierschutz vorweisen kann.

Im Tierheim Löffingen gehen die Aufgaben niemals aus, heißt es in der Presseinformation. Täglich kommen Anrufe von Privatpersonen, Gemeinden oder Veterinärbehörden. Fundtiere und Tiere aus Sicherstellungen und Beschlagnahmungen müssen aufgenommen, kranke Tiere versorgt, in Not geratene Tiere gerettet werden. Dazu kommen Katzen, Kaninchen und Hunde, die von ihren Besitzern abgegeben werden. Auch Kastrations- und Impfprogramme müssen organisiert werden.

Das Tierheim Löffingen kümmert sich zusammen mit seinem stetig wachsenden Netzwerk von Kooperationspartnern um alle Tiere – angefangen von Eichhörnchen, Igeln, Sing- und Greifvögeln, Enten, Gänsen, Ziervögeln, Meerschweinchen, Hasen über Katzen und Hunde bis hin zu Pferden und Eseln. Verschiedene Tiere werden meist bei ehrenamtlichen Helfern untergebracht, ohne die diese Arbeit nicht möglich wäre.

„Wenn man Zeit mit Tieren verbringen möchte und etwas Gutes tun will, wird man sehr viel Freude und Dankbarkeit von den tierischen Bewohnern und Patienten zurückbekommen“, versichern die Verantwortlichen des Tierschutzvereins Löffingen. „Es werden daher immer wieder Menschen mit Herz gesucht, die bereit sind, in unserem Verein mit anzupacken.“ Da das Tierheim Löffingen regelmäßig Flohmärkte veranstaltet, ist auch dabei der Einsatz von ehrenamtlichen Helfern willkommen.