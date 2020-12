Corona macht auch vor der Kirchentür nicht halt. Während mancherorts die Gottesdienste ganz abgesagt wurden, hatte man sich in der Pfarrei Heilig Kreuz und in der evangelischen Kirche Löffingen bei den Kinder-Familiengottesdiensten für „Open-Air“ entschieden. Diese standen unter dem Motto „Wo ist Bethlehem„

Auch die üblichen Krippenspiele konnten nicht durchgeführt werden, stattdessen hatten sich die Verantwortlichen für Mitmachgottesdienste entschieden. Ob in Unadingen auf dem Gelände der Firma Ketterer im Schachen, hinter dem Haus des Gastes in Dittishausen, am Sportplatz in Göschweiler oder auf dem Pausenhof der Grundschule (evangelische Kirche): Man hatte sich vorbereitet.

Während aufgrund der Wetterlage die Göschweiler Kinder-Familienfeier abgesagt wurde, trotzte man in Bachheim auf dem Hof von Michael Scherzinger Wind und einsetzendem Schneefall. Daniela und Timo Reichardt hatte die Musik aufs Band aufgenommen, welche der Mitmachfeier durch das Team von Elisabeth Faller und Ilona Wiehl einen feierlichen Rahmen gab.

In Löffingen hatte Gemeindereferentin Ingrid Bausch und Dorothea Schlatter zusammen mit Ottmar Heiler das große Leichtathletikstation mit der Laufbahn ausgesucht. Maria, Josef, die Hirten und Schafe waren wie alle Besucher mit Mundschutz versehen. Als Stall dienten große Strohballen vom Wiggerthof.

Die Gemeindereferentin Ingrid Bausch trug abwechselnd zusammen mit den Gläubigen die Weihnachtsgeschichte vor, wobei der Geburtsort von Jesus ins Baarstädtchen verlegt wurde. Das obligatorische Händeschütteln wurde durch Winken ersetzt. Für die musikalische Begleitung sorgte eine Bläser-Abordnung der Stadtmusik, welche musikalische Weihnachtsklänge einbrachten.

Überall hatten die Organisatoren Windlichter aufgestellt, welche die Veranstaltungen nicht nur in eine weihnachtliche Atmosphäre tauchten. Das Licht des Friedens konnten die Besucher mit nach Hause nehmen.