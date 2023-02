Der „Fasnet-Zischtig-Umzug“, wie er in Unadingen heißt, und am Fasnet-Dienstag gefeiert wird, ist in seiner Art sicherlich einzigartig und lockt jährlich tausende von Zuschauern aus Nah und Fern an. Es sind als Attraktion vor allem die Wagen der Elferräte, die hier mit Kreativität und handwerklichem Geschick dem Motto angepasst durch die Straßen ziehen.

Das waren die Mottos von früher

Der Blick in die Unadinger Fastnachtsgeschichte verrät die Fastnachtsmottos seit dem Jahre 1957. Auch schon hier machten und machen sich bis heute die Elferräte um Narrenvater Harald Schu Gedanken, der Unadinger Fasnet einen ganz besonderen Reiz zu vermitteln. Es muss viel an Ideenreichtum eingebracht werden, um für die Besucher interessant zu sein. Das bezieht sich auf Kleidung und Requisiten bis zu Nachwerk für Zuschauer. Der erste Umzug stand unter dem Motto Fürstenhochzeit in Monaco, 1969 griff man sogar ein paar Monate der Mondlandung mit Amerika – von der Entdeckung bis zur Mondlandung – vor, einem Jahr zuvor war es der Besuch des Schahs in München.

In diesem Jahr heißt das Fasnetmotto „Der Unadinger lässt die Korken knallen“. Zehn Elferräte sind mit ihren Gruppen schon seit Monaten dabei, das Motto umzusetzen. Bei der ersten Zusammenkunft werden die Ideen in der Gruppe ausgetauscht, bevor es an die Umsetzung geht. Während vor allem die Männer ihr handwerkliches Geschick zeigen, nähen, basteln, kochen und backen die Frauen.

Ein noch junger Elferrat ist Dominik Wolf (von links), der mit Mario Fröhr, Martin Siebler, Lars Mantel, kniend Jason Rosenstiel, Denis Egy, Jonas Martin, Anita Schwörer und Martina Egy für den großen Umzug in Vorbereitung ist. | Bild: Gerold Bächle

weise haben wir keine Nachwuchssorgen“, sagen die beiden Wagenbauer Volker Oschwald und Dominik Wolf. Während Oschwald bereits seit 18 Jahren als Elferrat auch Wagenbau-Experte ist, bringt Dominik Wolf – er ist seit 2020 Elferrat – seine Erfahrungen und Können als Industriemeister mit ein. Sicherheit steht bei allen Wagen an oberster Stelle. So sind die Fahrzeuge bis nach unten hin verkleidet, entsprechend der Vorschriften. Zudem erhalten sie während des Umzugs personelle Begleitung.

Bis zum Umzug haben die Unadinger Fasnetgruppen noch viel zu tun, bis ein Mottowagen fertig ist. Während die beiden Elferräte sich in den großen Scheunen und Hallen ihrer Kreativität freien Lauf lassen können, treffen sich andere Elferräte in der Unadinger Tennishalle.

Mit dem Rotkäppchen wird gerechnet

So viel sei verraten: Bei der 15-köpfigen Gruppe, dazu zehn Kinder, von Volker Oschwald steht das Rotkäppchen im Mittelpunkt – allerdings nicht wie im Märchen der Gebrüder Grimm bekannt. Die Gruppe von Dominik Wolf mit 24 Erwachsenen und zwölf Kindern wird die internationale Verbindung von Unadingen nach Italien über den Wein darstellen.

Der Umzug Der große Fastnachts-Dienstagumzug in Unadingen dürfte einzigartig sein. Vor allem die Mottowagen zeigen, wie kreativ und mit viel Spaß trotz großen Aufwands die Fastnachtskultur umgesetzt wird. Nur selten greifen die Unadinger beim Verteilen von Süßem zum fertigen Produkt oder gehen in die Kleiderkammer, sondern sie stellen alles selbst her. Diese vielen Treffs hierfür fördern ganz nebenbei die Gemeinschaft, die in Unadingen beachtenswert gelebt wird.

Die Unadinger Fasnetgruppen präsentieren sich nicht nur nach außen beim viel beachteten Umzug, sondern sie stehen auch für das Brauchtum und die Unadinger Fastnachtskultur. Der Narrenverein hat sich übrigens keiner Vereinigung angeschlossen, ist jedoch überall gern zu Gast.