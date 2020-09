von Gerold und Silvia Bächle

Die Wallfahrtskirche Witterschneekreuz ist ein ansehnliches sakrales Bauwerk und hat eine interessante Geschichte. Nun ist das Löffinger Wahrzeichen nicht nur an seinem Platz zu bewundern, sondern seit neuestem auch im Garten von Hermann Nägele.

Hermann Nägele, ein echter Löffinger, hat die Liebe zu seiner Heimatgemeinde weit über die Grenzen hinaus bekannt gemacht hat. So war er viele Jahre als Narrenvater das Aushängeschild der Fasnethochburg Löffingen, ist als Gäste- und Landschaftsführer für seine Geschichten bekannt, und bringt seit geraumer Zeit nun auch sein handwerkliches Geschick mit ein. „Ich liebe Löffingen und arbeite leidenschaftlich gern in meiner Werkstatt“, so Nägele.

Stadtjubiläum gab den Impuls

Obwohl er schon immer gerne „werkelte“, hat seine handwerklich-kreative Arbeit in Sachen Löffingen zum Stadtjubiläum angefangen. Zu diesem Anlass baute der Ehrennarrenvater eine Stadtansicht im Maßstab 1:175. Das Modell „Löffingen anno 1719“ ist im Bürgerbüro, im neuen Rathaus, zu bewundern.

Eigentlich sollte dies eine einmalige Sache sein, so Nägele, der Kindern regelmäßig Fasnetunterricht in der Zunftstube erteilt. Doch es hatte den 58-jährigen Bäcker und Konditor gepackt. Der „Teigingenieur“ – wie sich Nägele selbst bezeichnet, hat nun ein zweites Werk erstellt, die Witterschneekapelle. „Hier war ich regelmäßig als Kind und später als Mitglieder der Trachtengruppe auch bei den Wallfahrten“, so Nägele. Er hat alles genau ausgemessen, aufgeschrieben und fotografiert bis es ans Werk ging.

1000 Stunden verteilt über 150 Tage hat Nägele investiert bis das Werk fertig war.

Die Kapelle hat eine Höhe von 1,20 Meter, eine Länge von 1,45 Meter und eine Breite von 80 Zentimeter. Hermann Nägele hat in mühevoller Kleinarbeit mehrschichtige, wetterfeste, lackierte Holzplatten verarbeitet. Er hat mit Quarzgrund vorgestrichen und der Kapelle dann mit Normalputz ohne Körner das entsprechend reale Aussehen verpasst.

So sieht das Original aus: Die Löffinger Wallfahrtskirche hat bei der Entwicklung des Baaarstädtchens eine wesentliche Rolle gespielt. | Bild: Gerold Bächle

Hermann Egle hat die Fensterrahmen für die Kirche erstellt und eingebaut sowie entsprechend dem Original gelb schimmernde Glasscheiben eingesetzt. Nicht fehlen durfte das Bild über dem Eingangsportal und das Kupferdach. Das Kirchenschiff selbst wurde optisch mit einem Ziegelmotiv gedeckt. Anette Heiler hatte den Auftrag, das Dach mit Kupferblech einzudecken.

Die Miniatur-Witteschneekapelle hat der Handwerkskünstler mit einer Betonplatte und mit dem Fundament befestigt, Sohn Niklas, Jungelektriker, hat das Kunstwerk noch alarmgesichert. Da es hinter der viel befahrenen B 31 steht möchte der Erbauer sein Werk mit einer durchsichtigen Plexiglasbox vor Staub und Dreck schützen.

Wunsch nach Segnung der Kapelle

Obwohl die Witteschneekapelle der Öffentlichkeit erst wenige Tage zugänglich ist, hat Hermann Nägele schon viel positive Resonanz erfahren. Vor allem ältere Löffinger Büger trugen den Wunsch an ihn heran, die Kirche segnen zu lassen. Deshalb möchte er mit Pfarrer Johannes Kienzler in Kontakt treten. Falls nicht zu kurzfristig, wäre das Patrozinium der Kreuzerhöhung am 14. September passend.

Das nächste Ziel hat Hermann Nägele schon vor Augen. Er möchte das Mailänder Tor, das bekannteste Löffinger Wahrzeichen, nachbauen.