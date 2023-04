Wer kennt nicht Helga Wolf, die mit ihrem caribien-grün-blauen Motorroller durch Bachheim fährt? Nicht nur der Roller – aus China – fällt auf, sondern auch die Fahrerin, denn sie ist mit farblich passendem Helm unterwegs, und wenn möglich noch mit entsprechend farblich abgestimmten Outfit. Gepaart ist dieses farbliche Feingefühl mit einer riesigen Portion an Kreativität, mit handarbeitlichem Geschick und die Liebe zum Kochen und Backen. „Eine ideale Landfrau“, so die Vorsitzende der Bachheimer Landfrauen Daniela Kech-Reichhart.

Seit 40 Jahren gehört Helga Wolf den Bachheimer Landfrauen an, viele Jahre davon in der Vorstandschaft als Kassier oder Schriftführerin. Ob als Kuchenbäckerin, als Nudelteigspezialistin oder als Näh-Genie ist Wolf bei den Landfrauen aktiv. Ihr kreatives Händchen kann man schon vor dem Haus und erst recht im Haus von Helga und Siegfried Wolf bewundern. Ob die singenden Vögel im Baum, die große Patchworkdecke an der Wand oder auch das tierische Kirschkernkissen auf der Ofenbank – das Baby-Willkommensgeschenk der Landfrauen – sind die Arbeit von Helga Wolf. Sie war es auch, die zusammen mit der Vorstandschaft sich dafür einsetzte, dass die Landfrauen beim traditionellen Nudelfest aktiv mit dabei sind, sie zeigte den Landfrauen wie man Holz und Wolle miteinander verbinden kann, und sie ist es auch, die bis heute mit ihrem caribien-grün-blauen Flitzer die Mitteilungen zu den Mitgliedern bringt.

Seit 33 Jahren ist Helga Wolf auch Botin der Gemeinde und bestückt die zwölf Infokästen mit den neuesten Nachrichten der Gemeinde. Nicht mit dem Roller, aber zu Fuß trägt sie das Mitteilungsblatt aus, war viele Jahre mit ihrem Ehemann Siegfried für den Grillplatz an der Drei-Schluchten-Halle verantwortlich und bereichert seit über zehn Jahren als Alt-Sängerin auch den Kirchenchorgesang. Nicht wenige Male war Helga Wolf als Talent auf der Bachheimer Fastnachtsbühne anzutreffen und seit Neustem ist sie nun auch als Mesmerin aktiv. Ihr Metier hier sind die wunderschönen Blumenarrangements. Auch wenn Helga Wolf ihren Roller über alles liebt, so ist sie eigentlich nur auf Arbeitstour damit anzutreffen. Nur gelegentlich flitzt sie mit ihrem Ehemann Siegfried auf Vergnügungstour wie zum Musiksonntag nach Bräunlingen, dem Töpfermarkt nach Hüfingen oder früher zum Städtlefest – heute mit dem Zug – nach Löffingen.