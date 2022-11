Löffingen vor 5 Stunden Heimatklänge neu entdeckt: Beim Trio TonspiLe kommt die Schwarzwaldmarie rockig daher Ein aus Bayern stammender Käser tut sich mit zwei Musikerinnen der Göschweiler Trachtenkapelle zusammen. Das Trio beherrscht seine Instrumente, hat herausragende Stimmen – und spielt an einem ungewöhnlichen Ort.

Die Göschweiler Band TonSpiLe mit Lea Bölle, Antonia Winterhalder und Georg Spindler tritt am Sonntag, 20. November, in der Rochuskapelle in Göschweiler auf. | Bild: Gerold Bächle