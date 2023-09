Noch vor Ende der Ferienzeit treffen sich die Schulleitungen, um den Stundenplan zu erstellen und Weichen fürs neue Schuljahr zu setzten, so auch in der Grundschule Löffingen mit Außenstelle Göschweiler.

„Wir sind sehr froh, dass wir gut mit Lehrkräften versorgt sind“, freut sich Schulleiterin Stefanie Meder von der Grundschule Löffingen mit Außenstelle Göschweiler. Der Weggang einer Lehrerin sei wieder 1:1 aufgefüllt worden. Vor diesem Hintergrund hätten drei Tage intensiver Arbeit ausgereicht, um einen groben Stundenplan aufzustellen. „Wenn bekannt ist, welches Personal zum Schuljahr zur Verfügung steht, mit welchen Stunden und welchen Fächern und an welchen Tagen, besonders auch bei den kirchlichen Lehrkräften, dann geht es mit dem Programm recht flott“, so Stefanie Meder. Der Feinschliff erfolge dann aber manuell.

Wichtig ist neben dem Schulalltag den Schülern auch zusätzliche Angebote zu machen. Hier hofft die Rektorin auf die Aufrechterhaltung der Musik-Chor-Theater-AG, die am Ende des vergangenen Schuljahrs mit der Aufführung ihres Musicals einen tollen Erfolg feiern konnte. Diese AG hole Kinder mit Migrationshintergrund und der deutschen Sprache nur bedingt mächtig, in die Gemeinschaft.

Erfreut zeigt man sich in der Grundschule, dass der Gemeinderat einer Halbtagsstelle für eine Schulsozialarbeiterin zugestimmt hat. Das Betreuungsangebot ist in der Grundschule Löffingen, ebenso in Göschweiler gegeben. Es gibt verschiedene Betreuungsangebote: von den verlängerten Öffnungszeiten bis zur Ganztagsbetreuung mit Mittagessen. Die Betreuung durch die Fachkräfte richtet sich nach den Angeboten und schließt die Erledigung der Hausaufgaben wie ein offenes Kreativprogramm mit ein.

Insgesamt werden in Löffingen 47 und in Göschweiler elf Erstklässler eingeschult. Wie viele mit Migrationshintergrund entschiede sich spontan. Insgesamt werden an der Grundschule Löffingen mit Göschweiler 210 Schüler von 19 Lehrkräften unterrichtet.