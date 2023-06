Die Lehrkräfte in den Grundschulen müssen mit immer mehr Aufgaben zurechtkommen. Verschärft hat sich die Situation durch den sozialgesellschaftlichen Wandel, durch mehr verhaltensauffällige Schüler, aber auch durch Kinder und Eltern, die der deutschen Sprache nicht oder nur unzureichend mächtig sind.

Deshalb erreichte nun ein Hilferuf von Rektorin Stefanie Meder und Konrektorin Teresa Nicke, unterstützt vom Lehrerkollegium und dem Elternbeirat, den Löffinger Gemeinderat – mit der Bitte um Unterstützung durch einen Schulsozialarbeiter. Zuvor hatten schon Gespräche mit den Verantwortlichen der Stadt sowie mit Eltern und Lehrern stattgefunden.

Respektlosigkeit, Gewalt, Mobbing

„Die Lehrkräfte geben alles und weit darüber hinaus, um den Schülern einen qualitativ hohen Unterricht zu bieten. Doch nur eine Unterrichtsstörung zerstört jedes Vorhaben“, so Rektorin Meder. Die Zahl der Störungen nehme zu, leiden müssten darunter die anderen Schüler. Oft sei schnelles Handeln durch die Lehrkräfte gefordert, was dann von der effektiven Lernzeit abgehe. Respektlosigkeit gegenüber Lehrkräften, körperliche und verbale Attacken gegen Mitschüler, Gewalt und Mobbing gebe es inzwischen leider auch in Löffingen. Selbst mehr Aufsichtskräfte in den Pausen, Nachsitzen, Strafarbeiten und Gespräche mit den Erziehungsberechtigten erzielten kaum noch die gewünschte Wirkung.

Dies liege sicherlich zum einen an Sprachschwierigkeiten, obwohl Sprach-Apps und auch Übersetzter eingesetzt werden, aber auch an kulturellen Unterschieden, wenn man als Christin oder gar Frau von manchem Vater nicht ernst genommen werde, erklärt die Rektorin.

Dass der Hilferuf der Grundschulen bei der Gemeinde auf offene Ohren stieß, freut das Rektoren-Duo sehr. Es sei bereits eine 50-Prozent-Stelle ausgeschrieben. Die Unterstützung durch die Schulsozialarbeit könnte mehrere positive Aspekte haben.

So könnte eine dritte Person neutral die Situation begutachten und Brückenglied zwischen Lehrer, Schüler und Eltern darstellen. Bei auffälligen Schülern könne der Schulsozialarbeiter diese von der Gruppe entfernen und versuchen, mit ihnen Konflikte zu lösen, ohne dass dabei der Unterricht leide. Dabei müsse man sehr wohl auch auf die Bedürfnisse der Kinder – etwa traumatisierte oder verhaltensauffällige Kinder – eingehen.

Ein wichtiger Aspekt sei die Präventionsarbeit, wie Stefanie Meder und Teresa Nicke unterstreichen. Bereits jetzt schon würden eine Pädagogische Assistenz und FSJ-ler eingesetzt, welche die Lehrkräfte entlasten sollen. „Wir hoffen, dass die Schulsozialarbeit noch vor den Ferien aufgenommen werden kann“, sagt das Rektoren-Duo. Schön wäre es natürlich, wenn man auch in der Grundschule ausgebildete Mediatoren einsetzen könnte.

Musical hilft bei Verständigung

Ein positives Beispiel, wie Musik, Theater und Tanz zur gemeinsamen Sprache für alle Schüler werden kann, zeigte das Musical „Eule findet den Beat“, das von einer eigens gegründeten Musik-AG mit Akkordeon, Chor, Theater und Orff-Instrumenten aufgeführt wurde und das Publikum begeisterte. Die Musiklehrkräfte Barbara Helmle-Hofmeier, Anna-Lisa Ketterer, Patrizia Gauger, Renate Maier und Waldemar Lang hatten damit für ein tolles Event gesorgt.