Gleich zwei gute Nachrichten gab es am Ende der Hauptversammlung des Fördervereins der Grundschule Löffingen. Zum einen wurde mit der 43-jährigen Aneta Mager, Mutter dreier Kinder, eine neue Vorsitzende gefunden, zum anderen wird man die Veranstaltungen und Aufklärungen in Sachen Missbrauch unterstützen.

Konrektorin Teresa Nicke informierte über gleich zwei Projekte, die man an der Grundschule regelmäßig durchführen möchte. So ist für die Erst- und Zweitklässler das theaterpädagogische Präventionsprogramm „Die große Nein-Tonne“ geplant, um das Selbstbewusstsein zu stärken. Für die älteren Grundschulkinder wird das Programm „Mein Körper gehört mir“ angeboten, in dem es um sexuellen Missbrauch geht.

Verein betrachtet Unterstützung der Projekte als besonders wichtig

Die Versammlung sprach sich ganz klar für die Mitfinanzierung dieser wichtigen und nachhaltigen Programme aus. „Wir möchten kein Geld anhäufen, sondern dieses ganz bewusst für die Schüler und den Schulalltag ausgeben“, so Kassierer und ehemaliger Rektor Gustl Frey.

Mit derzeit 110 Mitgliedern, davon 54 beitragszahlend, bedarf es allerdings zahlreicher Aktivitäten, um die Kasse zu füllen. Laut Schriftführerin Birthe Laufer seien Einnahmen etwa aus dem St. Martins-Umzug für Unterstützungen wie Fahrtkosten oder Teilkostenübernahme beim Besuch der Schüler im Tatzmania eingesetzt worden.

Großes Lob für die kommissarischen Vorsitzenden

Als erfreulich wurde gewertet, dass die beiden kommissarischen Vorsitzenden Isabel Meßmer und ihre Stellvertreterin Ines Benitz dem Verein einen ordentlichen Schwung nach vorne gegeben hätten. Noch vor einem Jahr stand der Förderverein fast vor dem Aus und nur das mutige Einspringen der Beiden sicherte das Überleben.

Mit der Wahl von Aneta Mager zur Vorsitzenden geht es mit dem Förderverein weiter. Ebenfalls neu als Beisitzerin wurde die Schulsekretärin Susanne Hettich gewählt. „Sie stellt die Verbindung zwischen Schule und Verein dar“, freute sich Bürgermeister Tobias Link. In ihren Ämtern bestätigt wurden Schriftführerin Birte Laufer und Beisitzerin Tanja Bündert.