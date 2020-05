Schon sehr früh in der Corona-Krise haben Ortsvorsteherin Annette Hilpert, die Ortschaftsräte und zahlreiche Privatpersonen den Dittishauser Bürgern ihre Hilfe beim Einkaufen oder für Botengänge anboten. Nun haben die Landfrauen mit ihrer „Maskenaktion“ einen weiteren Akzent gesetzt.

„Wir wollen einfach nur helfen“, so die Vorsitzende Ilona Meister, die bei Maria Pöllmann Stoff, Gummi und Nähutensilien besorgte. Gleich sechs Landfrauen packten ihre Nähmaschinen aus, um ganz unterschiedliche Nasen-Mund-Masken zu nähen. Einen ganzen Korb brachte Ilona Meister der Ortsvorsteherin, die die Masken in ihrem Garten aufhängte und gleich noch eine Anleitung der richtigen Anwendung und Waschfunktion mitlieferte.

Individuelle Auswahl

Maria Tröndle, Marlen und Tanja Merk, Inge Riedlinger, Ilse Baierschmidt und Sigrid Seeger-Lade nähten ganz unterschiedliche Masken in Farbkombination, mit oder ohne Flies-Einlagemöglichkeit, mit Gummizug oder Bändern. So kann jeder kann individuell im Vorgarten der Ortsvorsteherin einer der 70 Masken abhängen. „Der Stoff ist so gewählt, dass alle Masken bei 70 Grad gewaschen werden können“, so Ilona Meister. Es habe sich gezeigt, dass für mancher Gummizug für andere Bänder besser geeignet wären, weshalb man in Dittishausen auf die unterschiedlichsten Masken gesetzt habe.

Tolle Aktionen

In Sachen Mund-Nasen-Masken hat man in der Gesamtstadt Löffingen wirklich tolle Aktionen sehen können. So hat Tobias Rahm der Stadt gleich 2000 Stück kostenlosen Mundschutz zur Verfügung gestellt. In allen Ortsteilen wurde von den Landfrauen und Freiwilligen Mundschutz genäht und der Bevölkerung zur Verfügung gestellt. Wer in die Apotheke ohne Mundschutz kam wurde sogleich mit einem solchen ausgestattet.

Kreativer Ansatz

Sehr kreativ zeigte sich auch so manche andere Idee, wie beispielsweise die von Fotografin Sabine Hofmann oder Volker Haas: Bei ihnen heißt es „Mask have“, das sind die Mund-Nasen-Masken nicht nur als jetzt notwendige Maßnahmen für den Einkauf, den Besuch im Rathaus und den städtischen Einrichtungen sowie im öffentlichen Nahverkehr, sondern auch als Mode Accessoires oder als Bekenntnis zur Heimat.