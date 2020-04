Löffingen vor 1 Stunde

Für diesen Löffinger Koch sind Wildkräuter wichtiger als Fleisch – Wir haben ihn in seiner Küche besucht

Lindenwirt Michael Messmer aus Löffingen kocht in Corona-Zeiten einfach im Internet weiter. Er will den Menschen daheim per Online-Video die Wildkräuter schmackhaft machen – von Brennesselomelette bis Vogelbeerblätter-Kaiserschmarrn.