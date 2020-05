Erstmals nach einer langen Karenzzeit wird es in der Stadtkirche in Löffingen am Sonntag, 10. Mai, um 10.30 Uhr eine öffentliche Eucharistiefeier geben. Allerdings, so Stadtpfarrer und Dekan Johannes Kienzler, unter strengen Auflagen. Seit Dienstag sei man damit beschäftigt, die strengen Auflagen umzusetzen.

So wurde ein Infektionsschutzplan erstellt, die Kirche so ausgemessen und mit Sperrbändern präpariert, dass ein Mindestabstand von zwei Metern gewährleistet ist. Damit die Zahl von 110 Gläubigen nicht überschritten wird, ist der Einlass nur über das Hauptportal möglich. Dort werden Vikar Jan Lipinski und Gemeindereferent Markus Schuberth die Gläubigen zählen und entsprechend einweisen. „Wir bitten die Markierungen in der Kirche unbedingt zu beachten und den Weisungen unser Ordner zu folgen, damit der notwendige Abstand von zwei Metern eingehalten werden kann“, so Pfarrer Kienzler.

Hinaus geht es durch die Seitenportale

Diese Abstandsregelung gelte auch für die Laufwege durch die Kirche vor, während und nach dem Gottesdienst. So werden die Gläubigen die Kirche durch die beiden Seitenportale verlassen müssen. Aufgrund der Infektionsgefahr ist der Aufenthalt in der Kirche nur mit einer Alltagsmaske erlaubt, auch ein Schal oder ein Tuch vor Mund und Nase sei möglich.

In der Kirche sind Handdesinfektionsplätze ausgewiesen. Veränderungen wird es wegen der Corona-Pandemie im Ablauf des Gottesdienstes geben. So bleiben die Weihwasserbecken weiterhin leer. Es liegen keine Gotteslobe aus, diese müssen selbst mitgebracht werden. Verzichtet werden muss auf den Friedensgruß mit Handschlag. Die Kollekte wird am Ausgang in Körben eingesammelt.

Kommunion ist klar geregelt

Bei der Austeilung der Kommunion muss ebenfalls der Mindestabstand gewährleistet bleiben. Dazu müssen alle Kirchenbesucher die Bänke verlassen und nach vorne gehen. Wer keine Handkommunion möchte, wird berührungsfrei gesegnet, bevor es seitlich zurück in die Bänke geht. Pfarrer Johannes Kienzler appelliert an alle Gläubigen, mit Krankheitssymptomen nicht den Gottesdienst zu besuchen.