In Titisee-Neustadt stieg die Gesamtzahl der Infektionen um fünf auf 289, in den aktuellen Fällen sank sie von 14 auf zwölf. Friedenweiler weist 46 (Vorwoche 45) Gesamtfälle auf und ist neben Merdingen die einzige Kreiskommune ohne aktuelle Corona-Fälle.

In Hinterzarten haben sich seit Beginn der Pandemie 49 Menschen das Corona-Virus zugezogen. Das ist ein Zuwachs von drei Personen gegenüber der Vorwoche. Die aktuelle Fallzahl stieg von ein auf drei.

Die am stärksten vom Coronavirus betroffene Kreiskommune bleibt Bad Krozingen, wo 13 neue Fälle gemeldet wurden. Die Zahl der akuten Infektionen kletterte um drei auf 22. Generell wächst im Landkreis die Zahl der Akutinfektionen (plus 2,7 Prozent auf 341) langsamer als die der Gesamtinfektionen (plus 3,2 Prozent auf 5829 Fälle).