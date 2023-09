Nach einer 80-tägigen Saison hat das Freibad in Dittishausen nun seine Pforten geschlossen. Die Bilanz war gut. „Aufgrund der anfangs schlechten Witterung war es allerdings kein Spitzenjahr“, informierte der Vorsitzende des Freibad-Fördervereins, Mike Bruder.

Vor allem habe das Team, angefangen bei den ehrenamtlichen Helfern, über die Badeaufsicht, die Beckenbetreuung und die Verantwortlichen für die Technik bis hin zur neuen Kioskbesitzerin tolle Arbeit geleistet und gezeigt, welches Kleinod das Freibad Dittishausen sei. Man werde sich Gedanken machen, ob das Freibad im nächsten Jahr zu einem früheren Zeitpunkt geöffnet wird. Es habe sich gezeigt, dass der Frühsommer zuletzt sehr sonnenreich gewesen sei.

Dies bedeutet allerdings für den Förderverein, noch früher mit den Sanierungs- und Verschönerungsarbeiten beginnen zu müssen. Jedes Jahr werde etwas unternommen, um das erste beheizte Freibad in Baden-Württemberg dem Zeitgeist entsprechend herzurichten. In diesem Jahr waren die Umkleidekabinen an der Reihe, die vergrößert und dafür in der Anzahl verringert wurden. Ein Billard-Tisch und Tischkicker wurden angeschafft, das Klettergerüst erneuert. Zudem gab es kleinere Maßnahmen im Becken und der Technik. Im kommenden Jahr müsse, so der neue Vorsitzende, auf jeden Fall die Technik auf den neusten Stand gebracht werden. „Eine gute Technik ist elementar“, so die beiden Technik-Experten im Förderverein Joachim Schmidt und Andreas Gänsler. Obwohl das erste Amtsjahr stressig gewesen sei, freute sich Mike Bruder über die vielen Helfer und die Unterstützung durch seine Vorgänger Joachim Bächle und Dominik Kuhn. Sie werden mit der Vorstandschaft nun auch das Freibad wieder winterfest machen.

Derzeit ist die Vorstandschaft des Fördervereins Freibad Dittishausen auf der Suche nach einem stellvertretenden Vorsitzenden und einem Kassierer. Beide Posten werden bei der nächsten Jahreshauptversammlung neu besetzt.