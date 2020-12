Löffingen bekommt im nächsten Jahr ein weiteres Angebot an medizinischen Leistungen. Die Frauenärztin Regina Hasenfratz praktiziert 2021 zusätzlich auch in Löffingen. In den Räumlichkeiten des Facharztes für Allgemeinmedizin und Notfallmedizin Dr. Winfried Grohmann in der Kirchstraße wird die Frauenärztin dann immer dienstagnachmittags und mittwochs Sprechstunden abhalten.

An zwei Tagen in Löffingen

Wann genau es losgehen wird, soll noch bekanntgegeben werden. Die Frauenarztpraxis in Blumberg ist dann montags ganztägig, dienstag-, donnerstag- und freitagvormittags geöffnet. Terminvereinbarungen auch für Löffingen können über die Praxis in Blumberg telefonisch unter (07702) 2487 vereinbart werden.

Im August 2005 eröffnete Regina Hasenfratz in Blumberg ihre Frauenarztpraxis, damals noch im Tröndlebau. Die Gynäkologin zog 2011 ins neu gebaute Ärztehaus. Nun geht die sympathische Gynäkologin mit der Eröffnung in Löffingen noch einen weiteren Schritt, um ihren Patientinnen eine optimale Prävention und Therapie im Sinne einer ganzheitlichen Medizin auch im Baarstädtchen zu ermöglichen.

Löffingen Stärkung der Löffinger Infrastruktur: 6,8 Millionen Euro werden größten Teils unter der Erde investiert Das könnte Sie auch interessieren

Derzeit wird die Räumlichkeit für die Gynäkologin in der Praxis Grohmann hergerichtet, damit Regina Hasenfratz im kommenden Jahr ihre Sprechstunden in Löffingen aufnehmen kann. Der Mediziner Winfried Grohmann hatte im Oktober 2018 die Praxis im ehemaligen Haus von Dr. Hecht eröffnet.

Davor hatte der Eigentümer – die Baugenossenschaft Löffingen – die Räumlichkeiten zu einer modernen Praxis nach neuestem Stand umgebaut. Auch wurde ein Aufzug eingebaut, der, als einer der einzigen in der Region, für Liegendtransporte ausgerichtet ist.

Mehrere Fachrichtungen vertreten

Bereits im Januar 1999 hatte Panagiotis Karvouniaris, Facharzt für Allgemeinmedizin mit Zusatzbezeichnungen Akupunktur, Chirotherapie, Sportmedizin, in der Unteren Hauptstraße die Praxis eröffnet. Im Oktober 2018 ergänzte Kerstin Murchner, Fachärztin für Allgemein- und Familienmedizin, im gleichen Gebäudekomplex das medizinische Versorgungsangebot.