Ein Forstarbeiter hat sich am Mittwochmittag bei Baumfällarbeiten in Löffingen-Bachheim schwer verletzt. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Demnach sei der 57-Jährige während der Mittagszeit im Bereich Ganzschachen mit einer Douglasie beschäftigt gewesen, als ein herabfallender Ast den Mann am Unterarm traf. Laut Polizeibericht sei anschließend der Rettungsdienst gerufen worden. Die Sanitäter brachten den Verletzten in ein nahegelegenes Krankenhaus.