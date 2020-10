Mit dem Helikopter wurden die zuvor mittels Elektrofischerei gefangenen Fische unterhalb des Wasserkraftwerks Stallegg in der Wutachschlucht umsiedelte. Die Aktion wurde nötig, da aufgrund von Arbeiten im Bereich der Staumauer der See abgelassen werden musste und die dann abfließenden größeren Mengen an Schlamm, Kies und Geröll für die direkt unterhalb der Staumauer lebenden empfindlichen Fische eine tödliche Gefahr dargestellt hätte.

Per Luftfracht werden Fischbestände umgesiedelt. | Bild: Angelverein Löffingen

Trotz seiner kleinen Größe konnte der Anglerverein Löffingen für diese Aktion fast alle

Mitglieder aufbieten, was einmal mehr den Zusammenhalt und das Verständnis der Angler für den Natur- und Artenschutz unter Beweis gestellt hat. Neben zahlreichen Forellen wurden vor allem die geschützten Groppen in hoher Anzahl bei der Elektrobefischung zur Umsiedlung gefangen. Auch die ebenfalls geschützten Bachneunaugen, die nicht zu den Fischen sondern zu den Rundmäulern gehören, konnten nachgewiesen und umgesetzt werden. Die vorab durch das Regierungspräsidium genehmigte Elektrobefischung lässt die Fische und Neunaugen auf eine Anode zuschwimmen, mit der sie mittels Kescher und ohne bleibende Schäden abgefangen werden.

In einer spektakulären Fischrettungsaktion kommt sogar ein Helikopter zum Einsatz. | Bild: Anglerverein Löffngen

Seit rund einem Jahr hat der Anglerverein durch die Pacht des Kiesgrubenweihers Reiselfingen auch die gesetzliche Hegepflicht für ein weiteres Gewässer in Löffingen übernommen und bewirtschaftet dieses nach einem durch Experten erstellten Hegeplans. Hierbei wird vor allem auf die ökologische Aufwertung des Gewässers und einen sich selbst erhaltenen Fischbestand Wert gelegt. Mit der Pacht und Bewirtschaftung soll aber auch der illegale Schwarzfischerei und Müllablagerung vorgebeugt werden, da die Mitglieder des Anglervereins nun verstärkt am Gewässer präsent sein werden. Aber auch langfristige Ziele, wie die Ausbildung der Vereinsjugend, kann am neuen Pachtgewässer nun noch fundierter stattfinden.