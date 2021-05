Nach momentanem Stand der Ermittlungen, hatte wohl ein Defekt an einer Drehanlage zur Flammenbildung geführt. Noch bevor die Rettungskräfte eintrafen, gelang es laut Mitteilung der Polizei das Feuer durch eine integrierte Brandschutzanlage zu löschen, sodass ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindert werden konnte. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Der entstandene Schaden an der Drehmaschine und an der Absauganlage kann noch nicht beziffert werden.