„Einmal- oder Alltagsmasken werden uns wohl noch längere Zeit begleiten“, davon ist Bernd Schwörer, Kommandant der Gesamtfeuerwehr Löffingen, überzeugt. Als er vom stellvertretenden Kreisbrandmeister Gotthard Benitz aus Titisee-Neustadt kostenlosen Vlies angeboten bekam, nahm er diese Spende gerne an.

Im Gespräch mit Ehe- und Feuerwehrfrau Sandra Schwörer war klar, dass dieses Material nicht als Einmalmaske verwendet werden sollte. Und so machte sich Schwörer auf den Weg, um große Bettlaken sowie Gummiband zu kaufen. Beides sei nicht einfach gewesen, da besonders der Gummi Mangelware sei.

„Nicht so einfach wie gedacht“

Ganz bewusst, so Sandra Schwörer hatte man sich für den Baumwollstoff entschieden, da dieser mindestens mit 60 Grad waschbar sei. Sie selbst hatte das Waschen der großen Laken übernommen, diese gemangelt und zugeschnitten. Ehemann Bernd hatte sich im Internet kundig gemacht, wie man relativ einfach Alltagsmasken nähen kann. „Doch es war gar nicht so einfach wie gedacht“, so das Fazit der 25 Näherinnen, die aus allen Abteilungswehren kamen.

Am Ende sind 500 Masken in den Farben blau, grau, grün, violett, schwarz und beige entstanden. Die Gummibänder sind so bemessen, dass sie für einen Erwachsenen gut passen. „Bänder an den Masken sind gerade für ältere Menschen nicht leicht zu binden“, erklärt Sandra Schwörer. Außerdem wurde ein Draht eingezogen, damit die Maske besser anliegt.

Masken gehen an Bedürftige

„Wir möchten solidarisch mit der Bevölkerung sein und diese auffordern, Masken zu tragen. Deshalb müssen sie auch bequem sein“, so Bernd Schwörer. Die 500 Masken der Löffinger Feuerwehr sollen an Bedürftige verteilt werden. „Ein Teil ging schon an die Tafel“, informiert Sandra Schwörer.

Die Feuerwehr selbst habe schon früh ein Konzept erstellt und Masken und auch Desinfektionsmittel gekauft. Außerdem habe man sich mit den Schulen, dem Bauhof und anderen Institutionen ausgetauscht. In allen Feuerwehrhäusern wurden Desinfektionsspender angebracht und die Einsatzkräfte sind mit Masken ausgestattet.