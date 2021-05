Reiselfingen vor 17 Minuten

Feuerwehr rückt zum Haus Lebensheimat aus: Zum Glück nur ein Fehlalarm

Am Donnerstag, 6. Mai, gegen 14.30 Uhr wurden die Feuerwehr aus Löffingen sowie die Polizei und das DRK zu einem Brandmeldealarm in einem Haus für betreutes Wohnen in Reiselfingen gerufen.