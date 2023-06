Eine Vorreiterrolle spielt die Löffinger Feuerwehr in Sachen Nachwuchsarbeit. So wurde die Jugendfeuerwehr bereits 1969 gegründet, ist also die älteste ihrer Art im Hochschwarzwald. Als erste Kinderfeuerwehr der Region wurden außerdem im Jahr 2019 die „Feuerdrachen“ aus der Taufe gehoben.

Somit beginnt bereits mit sechs Jahren für die Kinder das Erlebnis Feuerwehr. Dieses Erlebnis, so hofft Gesamtkommandant Bernd Schwörer, geht dann in Zukunft in den Reihen der Aktiven weiter und endet später der Altersmannschaft. Für die Hauptfeuerwehrfrau und Leiterin der Kindergruppe „Feuerdrachen“, Sandra Schwörer, und den Jugendleiter, Oberfeuerwehrmann, Maschinist und Gruppenführer Andreas Greifenberg, ist die Arbeit mit den Kindern ein Spagat zwischen Spiel, Spaß und Lernen.

Doch nicht nur die beiden Leiter engagieren sich mit den Betreuerteams für die kommenden Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen, auch die Gesamtwehr steht hinter diesem erfolgreichen und vorbildhaften Projekt. So hat der Nachwuchs – auch dies dürfte in der gesamten Region ein Novum sein – ein eigenes Fahrzeug. „Ein absoluter Luxus“, so Sandra Schwörer, zumal das Fahrzeug auch mit kleinerem Schlauchmaterial und notwendigem Feuerwehr-Equipment ausgestattet sei, wie Andreas Greifenberg ergänzt. Auch die einheitliche Ausstattung ist für den Nachwuchs „echt cool“.

Bereits seit September 2019 gibt es in Löffingen die Feuerdrachen. In anderen Feuerwehren wird dieser frühe Eintritt erst jetzt nach und nach realisiert. Schon sehr früh erkannte man in Löffingen, dass der Eintritt bei der Jugendfeuerwehr im Alter zwischen zehn und 17 Jahren gerade in Gemeinden mit großer und vielfältigerer Vereins-Nachwuchsarbeit einfach zu spät ist.

„Zwar möchten fast alle Kinder Feuerwehrfrau oder Feuerwehrmann werden, doch wenn sie erst einmal in anderen Vereinen aktiv sind, wird es schwer, den Feuerwehrgedanken noch zu realisieren“, so Sandra Schwörer. Schon seit Jahren engagiert sie sich in der Brandschutzerziehung und besucht die Kindergärten und Schulen. Zusammen mit dem Betreuerstab Marc Suttel, Tobias Brunner, Katharina Winterhalder und neu Selina Frei werden 14 Feuerdrachen zwischen sechs und zehn Jahren – sie kommen aus der Kernstadt und allen Ortsteilen – auf ihre spätere Feuerwehrarbeit vorbereitet.

Dabei sind 40 Prozent der Feuerwehrvorbereitung gewidmet, 70 Prozent sind Spiel und Spaß. Doch auch wichtige und aktuelle Themen wie Trinkwasser, Stadtrundgang, Besuch bei der Polizei oder auch der Kläranlage gehören zur Ausbildung der Feuerdrachen dazu. „Löschen-Bergen-Schützen-Retten“, so heißt es auch im Flyer der Jugendfeuerwehr Löffingen. Die 33 Jugendlichen, darunter fünf Mädchen, erlernen hier das Knowhow der Feuerwehr. Natürlich kommt auch hier der Spaß keineswegs zu kurz, wie der Jugendleiter informiert. Der Industriemeister bekommt von Sandra Schwörer (Stellvertreterin), Marc Suttel (Stellvertreter) und den Team Georg Pfeifer, Willi Juschkat (Feuerwehr-Arzt), Patrick Selb, Marcel Pfeifer, Max Bruckmeier und Claudio Gannuscio Unterstützung.

Verantwortung übernehmen und füreinander einzustehen gehören hier ebenso zur Ausbildung, wie die grundlegende Feuerehrarbeit oder Erste Hilfe. Um die Jugendlichen zu begeistern, stehen Ausflüge an, aber auch aktive Einsätze wie Ausleuchten, Ölspur beseitigen oder auch der beliebte 24-Stunden Feuerwehrtag.