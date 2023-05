Über zehn Jahre musste die Abteilungswehr Unadingen auf das neue Feuerwehrgerätehaus warten. Der Einzug wurde nun mit vielen Gästen, dem Musikverein, den Freunden der Feuerwehr Feldkirch und Unadingens Bevölkerung gefeiert.

Dass mit dem neuen Feuerwehrgerätehaus nicht nur die Sicherheit in Unadingen selbst, sondern auch in der Kernstadt und darüber hinaus deutlich erhöht wird, betonten sowohl Bürgermeister Tobias Link als auch Gesamtkommandant Bernd Schwörer. Es sei kein Luxusgebäude, sondern ein notwendiges und zukunftsorientiertes neues Domizil, so Link. Allerdings habe dieses Projekt nicht nur viel Zeit, sondern auch zahlreiche Helfer gebraucht. Genannt wurden Axel Widmaier, Gotthard Benitz und Bernd Schwörer, die sich auch für die Landesförderung mit 120.000 Euro eingesetzt hatten, sowie das Stadtbauamt mit Udo Brugger, der Planer Bernd Sättele und die ausführenden Firmen.

Das neue Haus ermögliche einen besseren und schnelleren Einsatz. Bisher mussten die Wehrmänner zuerst zuhause ihre Schutzkleidung holen. Es sei Motivation für neue Feuerwehrmitglieder. Es zeige aber auch, dass die Stadt hinter der Feuerwehr und dem so wichtigen Ehrenamt stehe, betonte Link. Dank Corona, so Bauingenieur Bernd Sättele, konnte eine beschränkte Ausschreibung genutzt werden, sodass elf der 15 am Bau beteiligten Firmen einheimisch waren, was der Stadt 30.000 Euro Steuern in die Kassen spülte. Um die Kostensteigerungen aufzufangen, engagierten sich die Unadinger Wehrmänner mit 750 Stunden Eigenleistung. Ferner wurde auf die Photovoltaikanlage, das Notstromaggregat und die Umzäunung verzichtet.

„Trotzdem wurden hier Weichen für die Zukunft gestellt“, so Gesamtkommandant Bernd Schwörer. „Um professionelle Hilfe zu leisten, bedarf es neben einer guten Ausbildung auch eines guten Equipments“, sagte er. Hierzu zählten auch die neuen Allround-Fahrzeuge TSF-W in allen Abteilungswehren. Die Kosten pro Fahrzeug betragen 150.000 Euro, Förderung gab es in Höhe von 51.000 Euro. „Diese Investition ist für die Sicherheit der Bevölkerung und die Schlagkraft der Wehr sehr wichtig“, betonte der Vize-Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands, Marco Morath.

Symbolisch bekam Abteilungskommandant Patrick Oschwald einen Schlüssel aus Hefeteig zur Übergabe, bevor Dekan Johannes Kienzler das neue Haus, die Fahrzeuge und die Wehrmänner segnete. „Dieses Feuerwehrhaus ist ein Meilenstein für Unadingen“, so Ortsvorsteherin Kathrin Kramer. Die Bürger selbst untermauerten dies und so wurde aus der Einweihung und dem Tag der offenen Tür ein kleines Volksfest. Die Landfrauen trugen in alten Uniformen sogar ein Feuerwehrlied vor.

Wie unverzichtbar das neue Feuerwehrhaus ist und mit welcher Schlagkraft die Gesamtwehr im Notfall aktiv sein kann, demonstrierten die Wehrmänner, unterstützt vom DRK Unadingen, bei einer Großübung. „Hier ging es vor allem um Kommunikation und richtiges Zusammenspiel im Ernstfall“, erläuterte Bernd Schwörer. Der angenommene Großbrand mit den Verletzten wurde gut gemeistert, sodass die Manöverkritik positiv ausfiel.