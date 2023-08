Vor 100 Jahren, am 16. August 1923, erfolgte der Spatenstich eines bis heute beachtenswerten Gebäudekomplexes mit Festhalle und Schule, der durch den Kreuzgang und das damalige Heimatmuseum verbunden ist. Heimatforscher Rudolf Gwinner, der sich viele Stunden mit der Historie befasst hat, beurteilt diesen Komplex als überproportioniert für die damalige Zeit, mit Blick auf heute allerdings als echten Glücksfall. Der damalige Gemeinderat und Blechnermeister Otto Ganter soll gesagt haben: „Wenn die Herren Gemeinderäte hätten Pläne lesen könnten, hätten sie damals diesem Bau nie zugestimmt.“ Heute kann man diesen Herren nur danken, denn dieser Gebäudekomplex gehört zu den prägendsten der Stadt und ist durch die zahlreichen Sanierungen eine moderne Veranstaltungs- und Schulstätte.

Schon vor dem 1. Weltkrieg machte man sich in Löffingen Gedanken über einen Schulneubau, da die im Rathaus untergebrachte Volksschule trotz Auslagerung von Schulräumen mehr als beengt war. Doch letztlich waren es die Löffinger Vereine, die unter Federführung der Stadtmusik und des Turnerbunds den Bau einer „multifunktionalen“ Turnhalle forderten. Unterstützung bekamen die Vereine von einflussreichen Bürgern, dem Sägewerksbesitzer Josef Benz und dem Kaufmann Paul Guth. Doch leider wurde das berechtigte Anliegen durch den Großbrand im Jahr 1921 erst einmal auf Eis gelegt. Im März des Jahres 1923 wurde ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben, von den 182 Einsendungen wurden 111 von der Jury angenommen. Im Juli 1923 beschlossen der Gemeinderat und Bürgerausschuss den Bau eines neuen Schulhauses mit Turn- und Gemeindesaal. Der Villinger Architekt Karl Nägel wurde mit der Oberbauleitung beauftragt, die örtliche Bauleitung übernahm der Löffinger Architekt Johann Preuß und die künstlerische Leitung oblag dem Pforzheimer Architekt Max Müller.

Baubeginn war der 20. August, allerdings wurde er aufgrund der Inflation im Oktober bereits gestoppt. Erst im Mai 1924 erteilte das Badische Bezirksamt die endgültige Baugenehmigung. Auf Drängen des Bürgermeisters Adolf Kuster wurde der Rohbau 1925 fertiggestellt und danach nur kleinere Bauarbeiten ausgeführt, sodass kleinere Festlichkeiten in der Festhalle stattfinden konnten. So im Herbst 1927, als hier das Gau-Fest des Schwarzwälder Sängerbundes mit 45 Vereinen durchgeführt wurde, im August 1928 fand das Baaremer Musikfest mit 12 Kapellen statt, 1931 das Gauturnfest des Badischen Schwarzwaldturngaus.

1930 bis 1935 kam dann ein genereller Baustopp. Die öffentliche Meinung fordert eine andere Nutzung „des Größenwahnbaus“, 1930 dachte man sogar an eine Umwandlung in eine Kaserne nach. Dies wurde zwar glücklicherweise nicht durchgeführt, dafür zogen verschiedene Firmen ein, etwa die Seidenspinnerei Metz aus Freiburg, 1934 wurde die Festhalle zum Studentenlager umfunktioniert.

1935 wurden die Bauarbeiten wieder aufgenommen, für die Außenarbeiten wurden Zwangsarbeiter verpflichtet. Am 29. Und 30 August 1936 wurde der Gebäudekomplex der Volksschule, Turn- und Festhalle mit Heimatmuseum eingeweiht. In der Zwischenzeit war der Gebäudekomplex zur Prestigeangelegenheit des NS-freundlichen Bürgermeisters Heinrich Andris, der 1942 wegen verschiedener Vergehen zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde, der er 1936 durch den freiwilligen Dienst in der Wehrmacht entging. Andris hatte auch den Antrag gestellt, die Schule „Adolf-Hitler-Schule“ zu nennen, welchem die Reichskanzlei in Berlin auch zustimmte.

Beim zweitägigen Fest wurde auch das Heimatmuseum offiziell eröffnet, was den Verdiensten der Heimatforscher Karl Ehret und Leo Ratzer zu verdanken war. Bis 1990 war das Heimatmuseum hier untergebracht. Eine ganze Seite mit mehreren Bildern widmete die Freiburger Zeitung der Eröffnung der Schule. Hier ist auch vom Schülerbad zu lesen. Später gab es hier drei Wannenbäder, welche die Bevölkerung bis Ende der 1960er Jahre auch nutzen konnten. Ein Foto vom hygienisch einwandfreien Kunststeinbrunnen für das Trinkwasser ist abgebildet. Auch der Karzer ist erwähnt, „von dem sich die Löffinger Jugend sehr hüten wird“. Der imposante Bau gereiche Löffingen und besonders den Handwerkern und Gewerbetreibenden zur Ehre, so kann man lesen.