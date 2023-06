Nach der Eröffnungsveranstaltung am 16. Juni, 15 Uhr, steht am Montag, 19. Juni, von 17.30 Uhr bis 19 Uhr „Social Media professionell einsetzen“ mit Marc Meßmer an.

Am Dienstag 22. Juni, ist um 18 Uhr der Start mit Referent Matthias Voigtmann zum Thema „Wie komme ich als Unternehmer in den Genuss eines von der Bafa geförderten Energieaudits“, danach wird Guy Welter „Problematik der Wärmeverteilung und der Luftqualität in Gebäuden und Hallen“ unter die Lupe nehmen.

Am Montag 26. Juni stehen (von 9 Uhr bis 15) das Landratsamt zum Thema „Beratung und Antragsunterstützung Landschaftspflegegeld“ parat, am Abend von 17 Uhr bis 18 Uhr die IHK Südlicher Oberrhein „Chancen in der Vernetzung von Einpersonen- und Kleinstunternehmen“. Wieder zwei Vorträge sind am Dienstag 27. Juni terminiert. Von 10 Uhr bis 11.30 Uhr heißt es „Einblick ins Arbeitgebermarketing – werden sie zum erfolgreichen Verkäufer ihrer Arbeitsplätze“ mit Klaus Zeller.

Danach (16-18 Uhr) wird es einen Einblick in die Additive Fertigung des Löffinger Jungunternehmers Jörg Willmann geben. Gespannt darf man am Mittwoch 28. Juni zwischen 18 Uhr und 19.30 Uhr sein, denn hier wird Anton Karle den Wasserstoff als Energieträger der Zukunft in Augenschein nehmen. Donnerstag 29. Juni zwischen 10 Uhr und 11 Uhr hat sich Denis Hepting angesagt, „aktuelle Änderungen im Arbeitsgesetz und der Arbeitszeiterfassung“ zwischen 18 Uhr und 19 Uhr ist ein Impulsvortrag zum erfolgreichen Vorgehen auf dme Arbeitsmarkt mit mit Ana Schlegel geplant. Am 30. Juni folgt von 18 bis 20 Uhr ein Vortrag von Holger Hagenlocker „Den Traum der Selbstständigkeit leben- eine Orientierungsveranstaltung für Gründungsinteressierte“, der eine Diskussion und Zeit für Fragen nachstellt. Im Juli folgen weitere Veranstaltungen.