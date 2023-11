Nach fast vierjähriger Pause kehrt die Hochschwarzwälder Rock-Röhre, Soul-Diva, Songwriterin, Chansonnette, Pianistin und Soloentertainerin Eugenia Hagen auf die Showbühne zurück. Nach einem Burn-out kehrt die Lehrerin, die in Löffingen zahlreiche musikalische Akzente mit Musicals und Konzerten gesetzt hat, nun wieder ihn ihre geliebte Gesangswelt zurück, immer an ihrer Seite Freddie, ihr State-Piano. „Es war schwer, und erst nach maßgeblichen Veränderungen und einem Umdenken habe ich nun echt wieder große Lust“, erklärt die 56-Jährige. Bewusst hat sie ihr Comeback auf die Weihnachtszeit gelegt, um „in dieser so schwierigen Zeit vom Alltag einfach ein paar Stunden abzuschalten“.

Während Eugenia Hagen, die an der Realschule in Trossingen unterrichtet, in Löffingen beim Weihnachtsvarieté als Moderatorin und Entertainerin bekannt ist, begibt sie sich nun bei „Weihnachtswünsche – ein Candlelight-Christmas-Café-Concert“ auf Neuland. Nicht abends, sondern nachmittags sollen die Besucher sie mit internationalen Weihnachtsliedern zum Genießen, Träumen und Schmunzeln erleben. „Es ist erstmals am Nachmittag und Premiere in Dittishausen im Pool 33“, erklärt die Entertainerin. Am Nachmittag erreiche man ein anderes Publikum, Menschen, die abends nicht mehr weggehen wollen. Die internationalen Weihnachtslieder werden serviert von Joachim Schmid und seinem Team mit Kaffee, Punsch, Stollen, Linzer Torte und allem, was das Herz an einem Winternachmittag begehrt. Um das weihnachtliche Ambiente zu steigern, wird Pool 33 weihnachtlich geschmückt.

Das Programm ist beachtenswert, so hat Eugenia Hagen nicht nur eigene Kompositionen mit dabei, sondern zahlreiche internationale Weihnachtslieder mit neuem Text belegt. „Es werden keine volkstümlichen Weihnachtslieder sein, sondern zeitloses, modernes Liedgut, hauptsächlich aus dem englischen Sprachraum“, so Eugenia Hagen. Lieder wie „Santa Baby“ oder ihr erstes selbst geschriebenes Weihnachtslied „An Weihnachten, da möchte ich bei dir sein“ gehören zur knapp dreistündigen Show dazu. Das chillige Comeback von Eugenia Hagen, die sich in Dänemark zwei Jahre lang einer internationalen Gesangsausbildung stellte, wird gleich zu drei Terminen in Dittishausen zu hören sein: jeweils sonntags am 3., 10. und 17. Dezember um 17 Uhr, Einlass ist um 16 Uhr im Pool 33. Karten gibt es im Vorverkauf im Internet bei Reservix oder in den Touristinfos des Hochschwarzwalds.