Langeweile kommt bei den Kindern in Löffingen nicht auf. Erst jüngst sah man sie mit Stift, Blatt und hoch konzentriert durchs Städtle laufen. Emanuel Kaufmann, für die offene und mobile Jugendarbeit in Löffingen verantwortlich, war mit den Kindern mit der guten alten Stadtkarte auf Entdeckungstour.

Bei der Tourist-Info wurden die kleinen Entdecker von Jana Wehrle mit Material ausgestattet. Dann ging es auch gleich an Ort und Stelle los. Gefragt wurde nach der Farbe dem Stadtwappen, dass es hier zu sehen gibt. Rund 20 Station gab es im Stadtkern zu erkunden, so auch der Löffinger Hexenbrunnen, die Festhalle, das Feuerwehrhaus oder das Altenheim.

Fertigkeit rückt in den Hintergrund

Karten lesen stand klar im Vordergrund. Eine Fertigkeit, die mit den neuen Medien immer ,mehr in den Hintergrund rückt“, wie Emanuel Kaufmann informiert. Doch die Kinder mussten auch die Umgebung im Auge behalten. „Mit offenen Augen und Ohren durchs Städtle gehen“ – war also bei dieser Stadtrallye angesagt. Jede richtige Antwort führte am Ende zum Lösungswort.

Dazwischen wurde eine Vesperpause im Jugendraum eingelegt. Hier konnten die 16 Teilnehmer ausgelassen spielen, klickern oder einfach nur chillen. „Die Begeisterung war groß und der Entdeckungsgeist der Kinder konnte kaum gebremst werden“, so Emanuel Kaufmann und Vitoria Zier, FSJlerin an der Grundschule. Um halb zwei ging es dann wieder zur Tourist-Info zurück, nachdem die Kinder ihre Kreativität, Logik, Wissen und Teamfähigkeit unter Beweis gestellt hatten.

Stempel und Überraschung

Jana Wehrle wartet bereits mit dem Stempel für den Club-Ausweis und für Teilnehmer mit mindestens fünf gesammelten Stickern gab es eine Überraschung. Seit Beginn der Ferien gibt es jeden Donnerstag ein Angebot im Kinderferienprogramm, das gemeinsam mit der Stadt und dem Kuckyteam durchgeführt wird.

Weiter geht es ab Donnerstag 27. August beim Besuch in der Zirkuswelt von Oliver Gänsler, dem Besuch im Zoo- und Freizeitpark Tatzmania und der Wanderung der Kräuterhexe.