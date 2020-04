Noch ist es in Deutschland keine Pflicht, etwa beim Einkaufen eine Mund-Nasen-Maske zu tragen. Ob dies wie in Österreich kommt, ist fraglich, aber nicht ausgeschlossen. Selbst Experten, die bisher selbstgenähte Masken abgelehnt haben, stehen diesen nun positiv gegenüber. Somit verbreitet sich die Do-it-yourself-Maske. Überall werden Mundmasken genäht, so auch in Löffingen. Die Erzieherinnen im Kindergarten und auch Maria Pöllmann von der Stoff- und Wollstube sind kräftig am Maskennähen.

Die Erzieherinnen in Löffingen sitzen nun in kleinen Gruppen an der Nähmaschine. Sie möchten das Anliegen von Lena Oster von der Stadtverwaltung umsetzen und für die Erzieherinnen aller Löffinger Kitas, für die Stadtverwaltung, Stadtbedienstete und den Bauhof Gesichtsmasken nähen. Stoff bekamen sie von Matthias Jaschke, Geschäftsführer von Formesse, Gummilitzen von Maria Pöllmann-Bürgi von der Stoff- und Wollstube. Während der Stoff, der bei 60 Grad gewaschen werden kann, für das Vorhaben von 150 Gesichtsmasken ausreichen wird, sieht dies bei den Gummilitzen schlecht aus. „Wenn einer zu Hause noch etwas übrig hat, sind wir gerne Abnehmer“, informiert die Leiterin des Kindergarten Maximus in Löffingen, Barbara Hasenfratz, bei der die Nähstube eingerichtet wurde. Zwei Teams sind im Einsatz, die unter der näherfahrenden Kollegin Michaela Oster die Nähnadeln glühen lassen. Sie hatte im Vorfeld mehrere Masken untersucht und sich dann für das nun genähte Modell entschieden. Der Vorteil ist, dass die Masken mit einem „Filter“ aus Papier (Küchenrolle oder Kaffeefilter) versehen sind, der austauschbar ist, die Masken sind waschbar und wiederverwendbar. „Es ist schon eine Luxusausführung“, so Michaela Oster.

Doch die Erzieherinnen haben sich in den letzten Tagen als Allround-Talente gezeigt. So wurde nicht nur die pädagogische Arbeit getätigt und für die Zeit nach der Corona-Pandemie geplant, die Damen haben auch den Kindergarten Maximus verschönert. Ob als Maler, Näherinnen oder beim Aufräumen von Keller und Speicher, die Erzieherinnen sind kreativ und arbeiten zukunftsorientiert. „Wir freuen uns, dass wir überhaupt arbeiten können und für die Gesellschaft und die Stadt etwas Gutes tun können“, so der Tenor. Gleichzeitig wird auch eine Notgruppe versorgt, in der zehn Kinder auch während der Osterferien angemeldet sind.