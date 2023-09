Ein Spektakel mit viel Gaudi erwartet die Zuschauer am Wochenende 23./24. September bei der Enduro Challenge auf dem Stoppelfeld der Besitzer Zepf und Heiler in Löffingen-Stettholz. Veranstalter ist wieder der Automobilclub Löffingen (ACL).

Das Team um Randy Isele hat die rund 800 Meter lange Strecke mit Hindernissen präpariert. Den Fahrern wird Geschick, Konzentration und Mut abverlangt. Doch auch die Maschinen sind gefordert, wenn es durch den Wassergraben, über den Sprunghügel, das Waschbrett, die Steilwände hoch oder über Baumstämme geht. Zu dieser Enduro-Challenge haben sich bereits 20 Fahrer angemeldet, die in den beiden Klassen Hobbyfahrer und Experten antreten. Gestartet wird im Team mit vier Fahrern. Ab 16 Jahren sind alle Enduro-Fans aufgerufen, bei der Challenge mitzufahren.

Für die Streckenführung ist Samuel Zepf verantwortlich, als Sprecher wird Christian Echsle die Gäste mit ins Spektakel einbeziehen. Die Gruppenphasen und Entscheidungsläufe für die Fahrer ab 16 Jahren finden am Sonntag ab 9 Uhr statt, am Samstag ist von 13 Uhr bis 15 Uhr freies Training. Doch nicht nur die Enduro Challenge soll Motorradbegeisterte und Zuschauer locken, sondern auch das Zwei-Stunden-Rennen am Samstag von 16 Uhr bis 18 Uhr. Hier haben sich schon 26 Teams angemeldet, wie Vorsitzender Randy Isele informiert. Diese zwei Stunden können entweder im Einzel oder im Team gefahren werden.

Spiel, Spaß und Aktion lautet das Motto der zweistündigen, erstmals durchgeführten Mofa-Gaudi, die am Samstag um 19 Uhr beginnt. „Hier sprechen wir eine andere Klientel an“, so Isele. „Mofa-Fahrer, die mit ihren Maschinen übers Gelände jagen, allerdings die großen Hindernisse umfahren müssen.“ Trotzdem ist das Rennen mit diesen Kleinkrafträdern auch für die Zuschauer ein echter Spaß. Der ACL hofft hierbei auf eine gute Resonanz, sodass sich das Mofa-Rennen etablieren kann. Anmeldungen sind nicht erforderlich. Weitere Infos unter acl.loeffingen@web.de.