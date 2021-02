Die Löffinger Laternenpost ist da. Nicht ganz so umfangreich, da die närrischen Anzeigen fehlen, doch nicht weniger amüsant und spannend. „Wir wollen unser Narrenvolk auch in diesem Coronajahr zum Lachen bringen“, informiert der langjährige Narrenrat Franz Scholz. Er gehört seit Jahrzehnten zum Redaktionsteam der Löffinger Laternenpost, eine Narrenzeitung, die erstmals 1926 als „Der Löffinger Hansele“ erschien. Seite den 1960er-Jahren ist die Löffinger Laternenpost regelmäßig erschienen.

Ab Samstag, 6. Februar, kann sie druckfrisch in den Löffinger Geschäften für eine Mindestgabe von zwei Euro erworben werden. „Wer mehr geben möchte oder sich als Sponsor zur Verfügung stellt, kann dies gerne tun“, so Franz Scholz. Ganz bewusst habe man diesmal auf die Werbeinserate verzichtet. „Die meisten Firmen sind durch Corona mit den Lockdowns schon angeschlagen, da wollten wir nicht auch noch kommen“, so der Schuhmachermeister. Obwohl es immer wieder hieß „s‘ isch jo nix bassiert“, hat das Redaktionsteam Bianca Egle, Nicole Wiedensohler, Melina Bausch, Karsten Kessler und Franz Scholz wirklich Tolles geleistet. Närrische Beiträge, Karikaturen, spezielle Kinderseiten und Bildbeiträge – alles zusammen sorgt für einen unterhaltsamen Lesespaß. Die humorvollen lesenswerten Geschichten sind druckfrisch in den Geschäften Bäckerei Fuß, Bäcker Schmid, Metzgerei Butsch, Schreibwaren Hauser, Volksbank, Sparkasse, Café Naschwerk, Lebensmittel-Ketterer Unadingen und im Dorfladen in Rötenbach zu erwerben.

Allerdings kann der Verkauf an der Haustür durch die aktiven Hästräger und Zwanziger nicht erfolgen. Wer die Narrenzeitung finanziell unterstützen möchte, kann sich an die E-Mailadresse redaktion@laternenpost.de wenden.

Auch wenn alle Fasnachtsveranstaltung abgesagt werden mussten, bittet der Verein der Laternenbrüder, doch die Häuser närrisch zu schmücken. „Für d‘Fasnet dähoam 2021“ hat das Städtele bereits den närrischen Anstrich bekommen und auch mancher Narr hat die Löffinger Fasnetfahne schon gehisst.