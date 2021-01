Wäre nicht Corona so hätte sich der ganze Ort von ihrem langjährigen Bürgermeister und Ortsvorsteher Hugo Mayer verabschieden können. Doch nun vertraten nur Bürgermeister Tobias Link und Ortsvorsteherin Petra Kramer die politische Gemeinde.

Heimatort stand ganz oben

Kurz vor seinem 89. Geburtstag verstarb nach langer Krankheit Hugo Mayer, der von 1971 als Bürgermeister und nach der Eingemeindung 1974 bis 1997 als Ortsvorsteher die Geschicke von Bachheim wesentlich geprägt hat. Für den Verstorbenen stand sein Heimatort in der Prioritätenliste immer oben an und so war es für ihn auch selbstverständlich, zahlreiche Ehrenämter zu begleiten.

Mit Ehrenmedaille ausgezeichnet

Politisch wichtige Dinge wie der Neubau des Feuerwehrgerätehaues, die Erschließung der Neubaugebiete Kaffeeberg und Lindäcker sowie die Erneuerung der Ortsdurchfahrt hat er begleitet. Für sein langjähriges politisches Wirken wurde er mit der Ehrenmedaille der Gemeinde gewürdigt.

Zusätzliche Ämter

Hugo Mayer war zusätzlich von 1957 bis 1971 Vorstand der landwirtschaftlichen Verkaufsgenossenschaft in Bachheim, 13 Jahre als Schöffe am Landgericht, sowie Vorsitzender des Pfarrgemeinderats. Er hinterlässt Ehefrau Anna und zwei Kinder mit ihren Familien.