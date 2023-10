Die Trinkwasser-Proben in Reiselfingen waren bereits am Montag, 9. Oktober, wieder in Ordnung. Entwarnung für die Einwohner gab es jedoch noch nicht. Jetzt gibt das Regierungspräsidium Freiburg aber grünes Licht.

„Das Trinkwasser ist wieder einwandfrei und kann uneingeschränkt genutzt werden“, bestätigt Bürgermeister Tobias Link.

Dennoch werden die beiden Wassermeister Ralf Sättele und Patrick Schmid bis zum Wochenende aus Sicherheitsgründen weitere Wasserproben nehmen, die dann im Labor untersucht werden.

Das Abkochgebot

Seit 28. September musste in Reiselfingen das Trinkwasser abgekocht werden, nachdem bakterielle Verunreinigungen festgestellt worden waren.

Die Enterokokken-Bakterien wurden durch Chlorierung vernichtet, dabei wurden auch mehrfach die Hydranten gespült. Dies hatten einige Reiselfinger missverstanden und die Feuerwehr alarmiert, wie Ortsvorsteher Martin Lauble informierte.

Verunreinigung kann viele Gründe haben

Die Ursache für die Verunreinigung sei bisher noch nicht bekannt. Allerdings, so hatte Manfred Kocher vom Regierungspräsidium erklärt, seien Verunreinigung auf vielschichtige Gründe zurückzuführen, bisher ist die Ursache in Reiselfingen nicht bekannt.

Solche Verunreinigung kommt immer wieder und überall vor, schnelles handeln und stetige Überprüfungen der Wasserqualität ist deshalb oberstes Gebot – wie auch in Löffingen.

So war das Stadtbauamt besonders gefordert mit Chloren, Spülen und Probeentnahmen. Das mit Chlor versetzte Wasser sei keineswegs gesundheitsschädlich, da die Chlormenge strengsten überwacht werde und auf die zulässigen Grenzwerte peinlichst geachtet würden, hieß es.