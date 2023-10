Bald könnte Dittishausen einen Solarpark bekommen. Philipp Thriene, Projektleiter bei Energy Heroes, stellte jüngst dem Ortschaftsrat das Projekt vor. Auf einer Fläche von fünf Hektar soll nördlich des Nachtwaidhofs zwischen Gauchach und Weißwald eine Freiflächen-Solaranlage mit einer Leistung von 5,9 Megawatt beziehungsweise 6.323.600 Kilowattstunden entstehen.

Eingespeist werden soll die Energie ins Alte Pumphaus, welches nach Informationen von ED-Netze 2024 umgebaut werden soll. Bis zum Einspeisepunkt, der rund 1,5 Kilometer von der Freifläche entfernt liegt, soll die Energie mittels eines Erdkabels in den Bereichen der bestehenden Wege eingebaut werden. Die Investitionssumme liegt bei rund 7,72 Millionen Euro. Als Betreiber dieser Anlage ist die Solea Solarpark Dittishausen GmbH & Co. KG geplant, bei der vor allem eine Kooperation mit den Stadtwerken Löffingen möglich sei.

Auch eine Bürgerbeteiligung ab 1000 Euro mit einer erwarteten Rendite von zwei bis drei Prozent sei geplant. Wie die beiden Landwirte Thomas und Lorenz Weber informierten, handelt es sich bei der geplanten Fläche um eine Grünwiese, die aufgrund der Feuchtigkeit kaum gemäht werden könne, zumal der Biber hier den Bach staue. „Gegen den Biber haben wir keine Chance, was uns zur Überlegung mit der Freiflächen-Solargeschichte führte“, so Thomas Weber. „Die geplante Fläche liegt in einem landwirtschaftlich benachteiligten Gebiet und ist somit EEG-förderfähig“, so Philipp Thriene. Er hob die positive Auswirkung durch den Bau der Anlage auch für die Stadt hervor. Bürgermeister Tobias Link unterstrich, wie wichtig es sei, dass sich die Stadtwerke an solchen Projekten beteiligen. „Nur dank der Stadtwerke und des Forsts konnte sich das steuerschwache Löffingen die Großzügigkeit der Bäder und einiges mehr leisten“, betont er. Löffingen engagiere sich sehr in Sachen erneuerbare Energien. Dafür investiere man dann auch. Nun wird der Gemeinderat über das Projekt diskutieren und entscheiden.