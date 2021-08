Löffingen vor 4 Stunden

Ende einer Legende: Die Öschmusik Löffingen gibt ihr Abschiedskonzert

40 Jahre hat die aus einer Fastnachtskapelle entstandene Öschmusik in Löffingen für Frohsinn gesorgt. Jetzt verabschiedet sie sich aus der Musikbranche mit einem Konzert beim Turnerhock am Samstag, 14. August, ab 19 Uhr auf dem Schulhof in Rötenbach.