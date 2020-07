403 Mitglieder zählt der FC Reiselfingen, der neben seiner Fußballabteilung (Jugend, Damen, Herren, Alte Herren) auch eine Hobbysportgruppe sowie Kinderturnen und Tanz anbietet. Dass dies gerade in Coronazeiten ohne Einnahmen das finanzielle Polster von Kassiererin Pia Duttlinger schmelzen lässt, kann man erahnen. Deshalb, so Vorsitzender Stefan Kringe in der Hauptversammlung, werde man mittelfristig an eine Beitragserhöhung denken müssen, zumal die Sanierung des Sportplatzes ansteht.

Die Versammlung wurde kurzfristig in die Dietfurthalle verlegt. „Eine gute Maßnahme“, so Bürgermeister Tobias Link, der das große Engagement, sportlich wie kulturell, würdigte. Ortsvorsteher Martin Lauble, selbst dem FCR als ehemaliger Vorsitzender eng verbunden, hob den sozialen Aspekt des Vereins hervor, der allen Bürgern etwas biete. Dies untermauerten die Berichte der Jugendleiterin Jessica Lauble, Schriftführerin Anja Linsin sowie der Trainer Thorsten Zahn, Dirk Schreiber, Werner Diesperger, Ralf Bednarz und Anja Linsin. Doch auch an Fasnacht oder anderen kulturellen Veranstaltungen sei der FCR aktiv, so Sergej Serstiuk.

Neue Mitglieder im Vorstand

Nico Metzler wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt, ebenso neu ist Florian Hummel als Presseverantwortlicher. Der dritte Vertreter wird stellvertretend von Marino Russo begleitet. In ihren Ämtern bestätigt wurden Vorsitzender Stefan Kringe, die Kassiererin Pia Duttlinger und Mario Fuß, Jugendleiter Jessica Lauble und der Vertreter der Passiven, Senad Fischer.

Für 20 Jahre Spieler-Vorstandstätigkeit ehrte Stefan Kringe Ramona Trenkle und Volker Baader, für 15 Jahre Spielertätigkeit Lucia Partenschlager. 40 Jahre gehören dem FCR an: Albert Benz, Daniel Gottwald, Oliver Duttlinger, Lothar Götz. Seit 25 Jahren: Nicolai Jonner, Simon Hinterseh, Markus Steidle, Andreas Wohlgenannt, Caroline Werner.

Keine Jugendmannschaft in der kommenden Saison

Sportlich möchten die Damen mit der SG Reiselfingen/Löffingen ihren Tabellenplatz verbessern. Bei den Herren stehen vier Abgängen vier Neuzugänge aus der Jugend gegenüber. In der kommenden Saison wird es keine eigene Jugendmannschaft geben, die Spieler sind bei der SG Löffingen untergebracht.