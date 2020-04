Einfach mal schnell ins Geschäft rennen und einkaufen – das ist in Zeiten der Corona-Pandemie nicht mehr möglich. Auch im Baarstädtchen Löffingen haben die Geschäfte aufgerüstet, um die Mitarbeiter und Kunden zu schützen.

Abstand: Nach wie vor ist Abstand der beste Schutz vor einer Ansteckung, dies gilt auch beim Einkaufen. In allen Geschäften wird hierauf peinlichst geachtet. Absperrungen und Kennzeichnungen auf den Böden sind dabei sehr hilfreich. Dabei sollte man nicht nur auf den Vordermann achten, sondern auch auf den seitlichen Abstand. Damit alles sehr schnell läuft, sind in allen Geschäften meist fast alle Kassen besetzt. Auch in den kleineren Einzelhandelsgeschäften ist Abstand angesagt, mindestens 1,5 Meter, am besten zwei Meter. „Die Kunden sind sehr rücksichtsvoll und es gibt keine Problem, zumal wir an unserer Eingangstür die notwendigen Maßnahmen auch ausgehängt haben“, informiert Iris Hasenfratz von der BioEcke. Absperrbänder sind auch bei der Bäckerei Fuß oder der Metzgerei Butsch zu finden. Wichtig ist zu informieren, so Silvia Butsch und Bettina Fuß, die Kunden jeweils ins Freie bitten, wenn das Geschäft voll ist.

Löffingen Die große Feier wird verlegt: Fußballclub Löffingen will den 100. Geburtstag im Jahr 2021 feiern Das könnte Sie auch interessieren

Einkaufswagenpflicht: Die größeren Geschäfte in Löffingen wie Edeka Weißmann, Lidl, der Drogeriemarkt oder auch Nah-Kauf haben eine Einkaufswagenpflicht eingeführt. Das Weißmann-Team hat diese wichtigen Informationen auf kleinen Handzetteln gedruckt, um für Verständnis zu werben. Um die Hygieneabstände einzuhalten, dürften maximal 50 Personen in den Markt. Um dies zu gewährleisten hat Norbert Weißmann, ebenso wie Lidl Sicherheitsleute abgestellt. Nur 50 Wagen sind derzeit vorrätig, jeder Besucher muss einen Wagen mit sich führen. Sind diese Wagen weg, müssen die Kunden in der Sicherheitszone warten, bis ein Wagen zurückkommt.

Nach jedem Kundenkontakt desinfiziert Iris Hasenfratz die Einkaufskörbe. Auch sonst ist sie – wie die übrigen Löffinger Einzelhändler – gut mit Desinfektionsmitteln, Handschuhen und Mundschutzen versorgt. Zudem schützt die Flexiglasscheibe. Bild: Silvia Bächle | Bild: Silvia Bächle

Desinfektion: Desinfektion gehört in der Corona-Krise ebenfalls dazu. Während die Einkaufswagen bei Neukauf von einer Fachfirma täglich desinfiziert werden, übernehmen diese Arbeit bei Lidl die Sicherheitsleute bei jedem Wagen vor Ort. Im Drogeriemarkt steht ebenfalls ein Desinfektionsmittel zur Verfügung. Helmut und Jens Scholl vom Nahkauf setzten die notwendigen Hygienerichtlinien ebenfalls um, genauso wie die Löffinger Einzelhändler, die sich alle an die Leitlinien und Vorschriften zur Eindämmung der Corona-Krise halten. In der BioEcke und auch in der Neukauf-Filiale stehen Desinfektionsspender für die Kunden im Eingangsbereich zur Verfügung.

Brigachtal Mit Hochdruck gegen das Coronavirus Das könnte Sie auch interessieren

Einmal-Handschuhe/Mundschutz: Einmal-Handschuhe werden überall getragen und eine gute Händehygiene ist bei allen Geschäften oberste Priorität. Im Neukauf stehen auch kostenlos Einmal-Handschuhe für die Kunden zur Verfügung. Ausgerüstet mit Mundschutz wurden alle Mitarbeiter in allen Löffinger Geschäften. Auch bei den Kunden setzt sich der Mundschutz immer mehr durch.

Einmal-Handschuhe werden überall getragen und eine gute Händehygiene ist bei allen Geschäften oberste Priorität. Im Neukauf stehen auch kostenlos Einmal-Handschuhe für die Kunden zur Verfügung. Ausgerüstet mit Mundschutz wurden alle Mitarbeiter in allen Löffinger Geschäften. Auch bei den Kunden setzt sich der Mundschutz immer mehr durch. Plexiglasscheiben: Die Plexiglasscheiben zum Schutz von Mitarbeitern sind überall vorhanden – ob bei den großen Märkten oder dem Löffinger Einzelhandel, zum Beispiel Bäckereien, Metzger, Bioecke, Heil-Kräuterstüble oder auch bei Schreibwaren Hauser.