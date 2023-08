Das Jahr 1973 hat die regionale Schullandschaft geprägt. Aus den selbstständigen Grundschulen Unadingen und Bachheim wurde die Grundschule Bachheim/Unadingen, die bis heute auf sich aufmerksam macht. War es vor 50 Jahre die mutige Entscheidung, die neben den Gemeinderäten auch die Lehrkräfte Theo Herbstritt (Bachheim) und Dieter Rosewich (Unadingen) getragen haben, so ist sie heute die einzige Grundschule im Hochschwarzwald, die als Modellversuch nicht mit Noten, sondern mit individuellen Bewertungen eine effektivere Form des Lernens erreichen will.

1972/73 wurde die Einrichtung zentraler Schulorte mit Jahrgangsklassen eingeführt, was das Aus der selbstständigen Volksschulen Bachheim und Unadingen bedeutete. Ein Umbruch, der Theo Herbsttritt, der 1972 vor allem wegen der angeschlossenen Lehrerwohnung nach Bachheim kam, aber auch Dieter Rosewich, der seit 1963 Schulleiter in Unadingen war, zu mutigen Schritten veranlasste. Besprechungen mit dem Landratsamt sowie Anhörungen und Gespräche mit den Oberschulämtern Freiburg und Donaueschingen waren erforderlich.

Schon alleine der Zusammenschluss zu einer Grundschule war nicht einfach. Noch schwieriger wurde die Situation dadurch, dass beide Orte in unterschiedlichen Landkreisen lagen. Ein Gedanke war, die Grundschulen Bachheim, Reiselfingen und Unadingen zusammenzulegen, doch dies wollten die Reiselfinger nicht. So entschieden sich der Gemeinderat Bachheim mit Bürgermeister Hugo Mayer und Unadingen mit Bürgermeister Hugo Ketterer sowie die Eltern für die Grundschule Bachheim/Unadingen.

„Wir waren schon erstaunt, dass Bürgermeister Ketterer sofort einwilligte, die Erst- und Zweitklässler in Bachheim zu unterrichten und die Dritt- und Viertklässler in Unadingen“, erinnert sich Rosewich. „Auch die Namensgebung mit dem kleineren Ort Bachheim voran sorgte für Diskussionsstoff.“ Man könne vermuten, dass dahinter das Kalkül des Unadinger Bürgermeisters steckte, der bei der Gemeindereform einen Zusammenschluss mit Bachheim und Döggingen geplant hatte.

Als entscheidenden Faktor sieht Theo Herbstritt, der von der Gründung der neuen Grundschule an bis 1993 Schulleiter war, das neue Bachheimer Schulgebäude, das 1958 gebaut wurde. Ein damals hochmodernes Gebäude, das sogar über einen Bade- und Duschraum für Schüler verfügte und eine Gemeinschafts-Gefrieranlage im Untergeschoss. Beeindruckend war auch das Schulgebäude Unadingen, wofür 1845 die ehemalige Zehntscheuer umgebaut wurde. Dort waren aber auch die Volksbank und Vereine unterbracht.

Am 4. September 1973 wurden 38 Erstklässler und 22 Zweitklässler in der Grundschule Bachheim/Unadingen in Bachheim eingeschult, die Dritt- und Viertklässler in Unadingen. Dies hieß für die Schüler, mit dem Bus an den Schulort zu fahren. Diese Aufteilung hat sich nie verändert, selbst dann nicht, als 1976 nur Unadinger in die Grundschule eingeschult wurden. Im Herbst 1973 wurde Ursula Herbstritt als Teilzeitlehrerin eingestellt. Der Probenraum für die Musiker – sie probten nun im Rathaus – wurde zum Unterrichts- und Gymnastikraum. Ein Klassenzimmer diente lang als Kirchenchorprobenraum. 1972 wurden die Duschmöglichkeiten abgebaut und das Gebäude ans Telefonnetz angeschossen.

1993 trat Theo Herbstritt in den Ruhestand und Dieter Rosewich wurde Schulleiter. In dieser Zeit wurde rund ums Schulhaus eine Spiel- und Sportanlage installiert und nach der Schließung der Gemeinschaftsgefrieranlage eine Sportfläche geschaffen. Nach Dieter Rosewich übernahm 2000 Christine Leniger die Schulleitung, seit 2014 ist die Unadingerin Susanne Marx Schulleiterin der Grundschule Bachheim/Unadingen.