Fridolin Heizmann ist tot. Er verstarb im Alter von 73 Jahren. Er war ein Mensch, dem seine Mitmenschen und die Vereinsarbeit am Herzen lagen. So konnte man ihn mit seinem Quad im Städtle antreffen, oder auf dem Sportplatz, dem Leichtathletikplatz oder wo sonst gerade seine Hilfe benötigt wurde. Immer gut gelaunt. Er war eine Frohnatur.

Die Eltern sterben früh

Fridolin Heizmann wuchs mit fünf Geschwistern zunächst im Mailand, später dann in der Haslachstraße auf. Hier lebte er bis zu seinem Tod mit der Familie seines Bruders Bernhard. Der frühe Tod des Vaters im Jahr 1960, 1963 der Tod seiner Schwester und 1970 der Tod der Mutter prägten den Verstorbenen. So musste er sehr früh nicht nur in der Familie mithelfen, sondern auch in der Landwirtschaft.

Berufliche Erfüllung im Fürstenberg-Lager

Beruflich führte ihn der Weg zu verschieden Plätzen in Löffingen, vom Holzwerk Benz über Wider Bau bis er 1973 im Lager der Fürstenberg-Brauerei seine berufliche Erfüllung fand. Bis zu seiner Frühberentung im Jahr 2009 blieb er Fürstenberg treu, was man heute noch unschwer an seiner umfangreichen Sammlung sehen kann. Von 2011 bis 2018 engagierte sich der Verstorbene auch als stellvertretender Hausmeister in der Realschule.

Bei der Fasnet als Hexe unterwegs

Nach dem Tod seiner Mutter fand der humorvolle Fridolin Heizmann zunächst beim SV Dillendorf seinen Verein, bevor er sein großes ehrenamtliches Engagement im Baar-Städtchen einbrachte. So war er Fahnenträger beim Fanfarenzug, 1976 wurde er als Löffinger Hexe getauft, als Althexe brachte er sich dann ebenso ein wie bei den Leichtathleten oder als langjähriger Sportplatzwart beim FC Löffingen.

Weiteste Reise nach Manila

Fridolin Heizmann liebte das Leben und reiste auch sehr gerne. Seine weiteste Reise führte ihn 1998 nach Manila, wo seine Schwester wohnte. Doch egal ob fern oder nah der Heimat – seine sympathische und hilfsbereite Art wurde überall geschätzt, auch von seinen sieben Nichten und Neffen, zwei Patenkindern und elf Großnichten und Großneffen.