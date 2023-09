Präsente für jeden Anlass finden Interessenten jetzt im Geschenkeschrank an der Löffinger Alemannenstraße 1b beim Kurpark. Der kleine Geschenkeladen mit großer Auswahl hat täglich zehn Stunden geöffnet und bietet sich auch gerade dann an, wenn man in letzter Minute noch etwas zum Mitbringen sucht.

Das Problem, dass dann normale Geschäfte oft geschlossen haben, ist in Löffingen nun behoben. Denn Renate Jonner hat ihren Geschenkeschrank von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Der Schrank ist gefüllt mit vielen kleinen Geschenkideen, natürlich alles selbst angefertigt und jedes Stück ein Unikat. Ob Kerzen für jeden Anlass, Anhänger, Tassen, Flaschen, Wandbilder, Schilder, Gläser, Glückslichter, Schutzengel – die Auswahl ist riesengroß und zeigt die Kreativität von Renate Jonner.

Schon immer liebte es die 54-jährige Löffingerin, zu basteln, Neues auszuprobieren, Ideen umzusetzen. Früher freuten sich ihre zwei heute erwachsenen Kinder, Familie und Freunde an diesen liebevoll gestalteten Geschenken. Nun hat jeder die Möglichkeit, tagsüber beim Geschenkschrank vorbeizukommen. Das Geld für diese Mitbringsel oder Wohnungs-Verschönerungen wird in eine dafür vorgesehene Kasse gelegt. „Probleme gab es noch nie, die Menschen sind ehrlich“, so freut sich Renate Jonner.

Früher hat sie ihre Kreativarbeit oft mit einem Schwarzwald-Symbol versehen, heute denkt sie auch über Recycling nach wie die Milchtüte, die zu einer urigen Sparkasse geworden ist. „Es ist und bleibt ein Hobby“, so erklärt sie, denn sie möchte keineswegs unter Druck stehen. So hat sie ein eigenes Bastelzimmer eingerichtet, um ihren kreativen Gedanken freien Lauf zu lassen.

Selbstverständlich erfüllt sie auch Kundenwünsche in ihrem angemeldeten Kleingewerbe. Da gibt es dann schon einmal ausgefallene Anfragen für Begleit-Sprüche wie „Seine Majestät, der Fahrlehrer“, „Frauen sind nicht perfekt, aber die aus dem Schwarzwald verdammt nah dran“, „Fenster putzen ist was für Leute mit netten Nachbarn“ oder „Mann mit Grill sucht Frau mit Kohle“. Für ein Rendezvous steht schon die passende Weinflasche mit Gläsern im Holzkleid parat.

Natürlich wird der Geschenkeschrank auch immer wieder an die Jahreszeit angepasst. Die kreativen Ideen von Renate Jonner werden oft in Holz, Raysin oder Keraflott (feines geruchloses lebensmittelneutrales Gießpulver) hergestellt. Nur gelegentlich ist die Löffinger Kreativkünstlerin mit ihrer Ausstellung unterwegs in Dittishausen beim Ostermarkt und Löffingen beim Adventsmarkt.

Ganz modern ist ihre Arbeit auch bei den sozialen Medien wie Facebook oder Instagram zu sehen. Renate Jonner ist bei Wünschen auch über E-Mail r.jonner@web.de zu erreichen.