Projektleiter Simon Wolf vom Stadtbauamt Löffingen hat dem Ortschaftsrat von Dittishausen die Fortschritte bei der Sanierung der Schwimmbadstraße vor Ort präsentiert. Die weitere Information darüber wurde wegen des starken Regens ins Rathaus verlegt.

Arbeiten kosten 880.000 Euro

„Ein langgehegter Wunsch ist nun endlich in Angriff genommen worden“, erklärte Ortsvorsteherin Annette Hilpert. Die Schwimmbadstraße wird auf einer Länge von 320 Metern in zwei Bauabschnitten saniert. Simon Wolf war es wichtig, den Fortschritt der Arbeiten zu zeigen: „Die Maßnahme verschlingt relativ viel Geld und dauert längere Zeit.“ Die Sanierung kostet rund 880.000 Euro und wird mit knapp 75 Prozent gefördert. Dabei werden ein Kanal, Wasserleitungen, Gas, Breitband und Strom neu verlegt.

Der Kanal wird laut Projektleiter Wolf später in einer Tiefe zwischen 1,20 und 4 Metern liegen, die Wasserleitung bei 1,20 Meter, darüber liegen Gasleitungen und nochmals darüber Breitband und Strom, bevor ein 60 bis 70 Zentimeter hoher Frostschutzbelag kommt. Abgeschlossen wird die Baumaßnahme mit einer Feindecke, die circa 12 bis 14 Zentimeter hoch sein wird.

Fragen sind jeden Montag möglich

Simon Wolf informierte auch darüber, dass die Telekom neue Leitungen verlege, was nicht selbstverständlich sei, aber für die Versorgung von Dittishausen von Bedeutung. Die Stadt Löffingen selbst legt alle notwendigen Versorgungsleitungen, die bisher auf privatem Gelände liegen, in den öffentlichen Bereich. Die Breite der Schwimmbadstraße wird zwischen 4,75 und 4,10 Meter liegen. Ein Begegnungsverkehr im langsameren Tempo sei möglich, so Simon Wolf.

Hinsichtlich der Gehwege habe man sich mit der kommunalen Inklusionsvermittlerin Annette Scherzinger besprochen. Diese werden in einer Breite zwischen 1,60 und 1,80 Meter angelegt. Die Fertigstellung der Baumaßnahme ist bis 30. November diesen Jahres geplant. Für die Anwohner der Straße besteht die Möglichkeit, etwaige Fragen jeden Montag um 15.30 Uhr am Jour Fix-Termin direkt an der Baustelle zu stellen.