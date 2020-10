Zu einer Unfallflucht kam es am Donnerstag, 15. Oktober, gegen 9.50 Uhr auf dem Rathausplatz. Eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin parkte ihr Auto am rechten Fahrbahnrand und öffnete anschließend ihre Fahrertüre, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Hierdurch kam es zum Unfall mit einer gerade vorbeifahrenden 36-jährigen Autofahrerin, welche den Sicherheitsabstand nicht eingehalten hatte. während die Geschädigte ihr Auto in unmittelbarer Nähe parkte, entfernte sich die Unfallverursacherin vom Unfallort. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt bittet Unfallzeugen, sich unter der Telefonnummer 07651-93360 zu melden.