Der 26. Juni ist ein großer Tag für den 20-jährigen Laurin Wehrle aus Dittishausen: Der junge Triathlet startet erstmals bei den Triathlon-Europameisterschaften am Walchsee in Tirol.

Zur Person Laurin Wehrle hat 2019 im bayerischen Beilngries den Deutschen Meistertitel in seiner Altersklasse auf der olympischen Triathlon-Distanz (1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und zehn Kilometer Laufen) geholt. Damit hat er sich für die Europameisterschaft qualifiziert, an der er am 26. Juni am Walchsee in Österreich teilnimmt. Der große Traum des 20-jährigen Studenten ist die Teilnahme am Ironman-Wettbewerb auf Hawaii – und eine Karriere als Profi-Triathlet.

„Eigentlich ist schon die Teilnahme überhaupt eine großartige Sache, egal welchen Platz Laurin Wehrle erreicht“, erklärt der Mediziner André Glod und spricht dabei nicht nur der Dittishauser Bevölkerung aus dem Herzen. Ein Triathlon ist nicht mit anderen sportlichen Wettkämpfen zu vergleichen, denn er verlangt von den Teilnehmern gleich drei Disziplinen.

Startschuss fällt um 9 Uhr

Deshalb wird Student Laurin Wehrle wohl auch erst nach dem internationalen Wettkampf Augen für die Natur der Tiroler Urlaubsregion Kaiserwinkl haben und sich erstmals ganz auf die Herausforderung Triathlon konzentrieren: Es geht los mit 1,9 Kilometer Schwimmen im Walchsee. Der Startschuss für den Sprung in den See fällt gleich morgens um 9 Uhr.

Anschließend heißt es: raus aus dem Wasser und direkt aufs Fahrrad, um auf diesem 90 Kilometer mit einem Höhenunterschied von 1.000 Metern zu überwinden. Als ob dies nicht schon reichen würde, folgt dann noch eine Laufstrecke. Die Triathlon-Teilnehmer müssen 21 Kilometer weit – das heißt, vier Mal rund um den Walchsee – laufen, bevor sie endlich die Ziellinie erreichen.

Ohne Familie nicht möglich

Sicher ist nur, dass Mutter Petra, Vater Oliver und Bruder Milan unter den vielen Zuschauern bei den Europameisterschaften im Kaiserwinkl sein und ihren Laurin mächtig anfeuern werden. „Ohne die familiäre Unterstützung ging es nicht“, erklärt der 20-jährige Triathlet.

Neben einem harten Training ist für die Teilnahme an den Wettkämpfen auch eine gute Ausrüstung notwendig. Obwohl sein Fahrrad ihn zum Deutschen Meistertitel trug, ist es für die Triathlon-Europameisterschaften laut Laurin Wehrle nicht mehr zu gebrauchen.

Das neue Profifahrrad mit elektrischer Schaltung, dazu die Wettkampf- und Trainingslaufschuhe, der Neoprenanzug – dafür musste die Familie rund 10.000 Euro hinlegen. Glücklicherweise hat Volker Jaschke, der Arbeitgeber von Mutter Petra Wehrle, den Anzug für die Nationalmannschaft gestiftet. Hinzu kommen Trainings- und Wettkampfanfahrten und Übernachtungen.

Täglich hartes Training

„Ich bin Triathlet aus Leidenschaft“, so Laurin Wehrle, der sich als Deutscher Meister für die Europameisterschaft zwar qualifiziert hat, aber trotzdem ein hartes Training absolvieren musste. Täglich bekam er von seinem Coach aus Ulm Trainingspläne: 300 Kilometer Radfahren, 70 Kilometer Laufen und dazu noch Schwimmtraining sind sein wöchentliches Trainingspensum.

Dittishausen Deutscher Meistertitel für junges Triathlon-Talent aus Dittishausen Das könnte Sie auch interessieren

Das Schwimmen bereitete Laurin Wehrle große Probleme, da die Bäder bis vor Kurzem geschlossen waren. Deshalb wich der Athlet auch schon mal in die Schweiz aus, bis auch das Bad in Zürich geschlossen wurde.

Bei seiner EM-Teilnahme wird Laurin Wehrle zwar in erster Linie für sich selbst kämpfen, „doch auch für Dittishausen, Löffingen und den Schwarzwald“, erklärt der sympathische Sportler. Dass bei diesem Sportpensum und seinem Studium – auch unabhängig von Corona – keine Zeit für abendliche Disco-Besuche oder Partys bleibt, versteht sich von selbst.