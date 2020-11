Beim Fasnetfunkenplatz soll es keinen Funkmast geben: Der Orschaftsrat Dittishausens hat mit fünf Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen einem Bauantrag eine Absage erteilt. Die 43 Meter hohe Anlage soll auf einem Privatgelände entstehen.

Nicht für 5-G-Netz geeignet

Detlef Benker von Deutscher Funkturm, ein Tochterunternehmen der Telekom, stellte das Projekt dem Gemeinderat vor. Ziel mit dem Mast sei, eine bessere Netzabdeckung zu erreichen. Allerdings soll die Anlage nicht für das 5-G-Netz eingerichtet werden. Bei einem Bau des Stahlgittermasts würden alle Regeln und Vorschriften eingehalten, denn am Standort liegt ein Vogelschutzgebiet.

Auch Bürger sind kritisch

Der Dittishauser Ortschaftsrat wie auch die Bevölkerung stehen diesem Vorhaben sehr kritisch gegenüber. „Wir brauchen sicherlich vor allem in Notfällen ein gutes Netz“, sagte Mediziner und Ortschaftsrat André Glod. Funklöcher gebe es in Richtung Oberbränd und der neue Funkmast brächte gerademal eine Erweiterung des Netzes um rund drei Kilometer. Petra Vetter erinnerte an eine Unterschriftenaktion während der Zeit von Ortsvorsteher Helmut Wölfle. 1000 Menschen unterschrieben gegen einen Funkmast.

Und die Belastung durch Strahlung?

Holger Geppert appellierte an den Ortschaftsrat, dies nicht zu vergessen. Er wie auch Luzie Schürmann sahen in der Diskussion den gesundheitlichen Aspekt durch Strahlung nicht berücksichtigt. Ulrike Sauer bemängelte, dass dieser Funkmast auf Privatgelände stehen soll. „Wir haben die Kommune angeschrieben, die uns kein entsprechendes Grundstück in dem von uns durchgeführten Suchradius vorschlagen konnte“, erklärte Detlef Benke von Deutscher Funkturm.

Auswirkung auf das Ortsbild

Die Vorsitzende des Verkehrsvereins, Gabi Koberski, gab schriftlich ihre Bedenken ab auch wegen des dann aus ihrer Sicht verschandelten Ortsbilds. Ortsvorsteherin Annette Hilpert war irritiert darüber, dass vor Jahren vorgeschlagene Grundstücke überhaupt nicht berücksichtigt wurden. Am heutigen Donnerstag behandelt der Technische Ausschuss des Gemeinderats um 19.30 Uhr in der Festhalle das Thema.