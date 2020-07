Löffingen hat vieles, was andere Städte nicht haben. Zum Beispiel den Bibelgarten: ein Garten, in dem 42 Pflanzen wachsen, die in der Bibel erwähnt sind. Die Idee hatte 2004 Peter Spiegel: Der Drogist, Heilkräuterexperte, Gemeinde- und Pfarrgemeinderat schuf dieses innovative natur- und kulturtouristische Projekt.

Überlegungen zur Neuplanung des Gartens Vieles hat der verstorbene Peter Spiegel Löffingen hinterlassen, den Heilkräuterlehrpfad oder auch den 2004 eingeweihten Bibelgarten. Zwar wurde der Hang mit einer Stützmauer gesichert, diese schiebt aber nach unten, sodass auch das Konzept sich verschoben hat. „Wir sollten den gesamten Garten komplett überplanen und neu terrassieren“, so Kathrin Reppel-Knöpfle, die mit den letzen Konfirmanten einen „Buchs-Wal“ und ein „Senf-Kreuz“ angelegt hat. Für Ärger sorge Zerstörungswut, sagt Gerlinde Linden.

Der mittlerweile verstorbene Peter Spiegel hatte die Idee, das ungenutzte städtische Grundstück zwischen Grundschule und der evangelischen Johanneskirche als „Garten mit Pflanzen der Bibel“ zu nutzen. Dieses innovative Vorhaben stieß beim damaligen Bürgermeister Frank Schmitt auf offene Ohren. Die Stadt stellte nicht nur das Grundstück zur Verfügung, sondern errichtete auch einen Zugangsweg. Doch auch der Naturpark Südschwarzwald unterstützte das Projekt finanziell.

Konfirmanden halfen den Garten anzulegen

Damals wurde die Schaffung des Bibelgartens ein Projekt der Konfirmanden und zahlreicher Helfer und Spender. Unter der Regie von Peter Spiegel wurde das Gelände entsprechend hergerichtet. „Fast neun Monate des Jahres geben uns Pflanzen der Bibel einen lebendigen Anschauungsunterricht“, heißt es im Grußwort von Pfarrer Fritz Herrenbrück in der eigens zur Eröffnung vorgestellten Broschüre.

Doch nicht nur dies: Zur Advents- und Weihnachtszeit wird die dortige große Fichte beleuchtetet und strahlt hinüber ins Städtle Richtung Seppenhofen. Darunter steht das „Ökumenische Bänkchen“, eine Sitzmöglichkeit mit dem Blick hinüber zur katholischen Stadtkirche.

Zu jeder Pflanze gibt es ein Bibelzitat

Schon als Jugendlicher beschäftigte sich Peter Spiegel mit Heilkräutern und Pflanzen. Per Zufall stieß er auf verschiedene Heilkräuter der Bibel. „Es war eine neue Tür zur Bibel“, sagte der Initiator. Heute wachsen 42 Pflanzen von A wie Apfelbaum bis Z wie Zwiebel. Jede Pflanze ist mit einem Schildchen versehen, auf dem nicht nur der Name, sondern auch das entsprechende Bibelzitat zu finden ist.

Man mag es kaum glauben, wie viel Arbeit und Energie in diesem Bibelgarten steckt. 60 Stunden pro Sommer kommen pro Person zusammen, wie Kathrin Reppel-Knöpfle bestätigt. Sie hatte die Arbeit im Jahr 2011 von Peter Spiegel übernommen. Sie ist es auch, die für die Informationsschilder verantwortlich ist, und in ihrer Garage werden die nicht winterfesten Pflanzen eingelagert. Zusammen mit Gerlinde Linden pflegt sie die biblischen Pflanzen.

Standort passt nicht für jede Pflanze

Die beiden Blumenfreunde jäten, schneiden, pflanzen, umfassen die Pflanzen in Folien. „Die Arbeit geht nicht aus“, so Reppel-Knöpfle. „Wenn dann die Löffinger oder auch Besucher stehen bleiben und staunen, ist dies der beste Lohn.“ Der Blick in den Bibelgarten von damals und heute ist nur auf den ersten Blick gleich.

„Leider ist der Standort hier nicht für alle Blumen passend“, so Kathrin Reppel-Knöpfle. Erst im Frühjahr hat Gerlinde Linden wieder Kamilie und Ysop neu gesetzt. Neu aufgenommen wurde die Johannisbeere, angepasst an den Johannistag. Probleme bereiten den beiden Gartenfreundinnen die Ackerwinde, Weinraute und auch die Brombeeren: „Pflanzen, denen es hier zu gut gefällt.“