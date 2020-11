Die bislang unbekannte Person drang in der Nacht auf Donnerstag in ein Baustellengelände an der Bundesstraße 31 ein, um von einem dort befindlichen Baustellenfahrzeug etwa 15 Liter Diesel abzuzapfen. Weiterhin entwendete der Täter aus einem Radlader und einem Bagger jeweils eine Starterbatterie. Der Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Löffingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet eventuelle zeugen, sich unter 07654/806060 beziehungsweise 07651/93360 zu melden.