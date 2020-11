Der Diebstahl geschah am Montagmorgen, gegen 10.30 Uhr, in einem SB-Markt an der Studerstraße. Die Bestohlene hatte die Umhängetasche direkt am Körper getragen.

Die Polizei appelliert, besonders aufmerksam zu sein und keine Wertgegenstände unbeaufsichtigt im Einkaufswagen zu belassen.

Weitere Hinweise zum Sachverhalt nimmt das Polizeirevier Titisee-Neustadt unter 07651/93360 entgegen.